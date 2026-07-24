Wall Street cierra mixto y acumula pérdidas semanales

Wall Street cerró este viernes con resultados mixtos, aunque los tres principales índices terminaron la semana con pérdidas debido al conflicto en Medio Oriente

Wall Street cerró este viernes con comportamiento mixto, aunque los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos concluyeron la semana en terreno negativo, afectados por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y la creciente preocupación por las millonarias inversiones que las grandes tecnológicas destinan al desarrollo de inteligencia artificial.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

Al finalizar las operaciones, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones: subió 0.46% hasta los 51,947 puntos.

S&P 500: subió 0.05% y cerró en 7,411 unidades.

Nasdaq: bajó 0.64% hasta los 24,975 enteros.

Pese al avance del Dow Jones, el sector tecnológico volvió a mostrar debilidad y arrastró al Nasdaq a terreno negativo.

En el acumulado semanal, los tres principales indicadores cerraron con pérdidas.

Dow Jones: bajó 0.38%



bajó 0.38% S&P 500: bajó 0.61%



bajó 0.61% Nasdaq: bajó 2.13%

Los inversionistas mantuvieron una postura defensiva durante gran parte de la semana debido a los riesgos geopolíticos y a la incertidumbre sobre los efectos financieros del fuerte gasto en inteligencia artificial anunciado por varias compañías tecnológicas.

Las empresas tecnológicas también estuvieron en el centro de la conversación bursátil.

Los resultados financieros de Alphabet y Tesla mostraron un incremento en sus previsiones de gasto de capital, especialmente para infraestructura relacionada con inteligencia artificial.

Aunque el mercado reconoce el potencial de crecimiento de esta tecnología, algunos inversionistas reaccionaron con cautela ante el impacto que estos desembolsos podrían tener en la rentabilidad de las compañías durante los próximos trimestres.

La próxima semana la atención se trasladará a los reportes financieros de Meta, Microsoft y Amazon, que podrían marcar el rumbo del sector tecnológico.

En otros mercados el oro subió 0.13%, para ubicarse hasta en $4,055 dólares por onza, mientras que la plata subió 0.75%, cotizando alrededor de $58.49 dólares por onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se moderó al cierre de la sesión y terminó en 4.684%, después de haber alcanzado durante la semana su nivel más alto desde 2025.