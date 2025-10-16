Cerrar X
Fed: 'empresas en EUA reducen contrataciones ante incertidumbre'

La Fed reportó más despidos por incertidumbre económica y alza de costos, siendo la hostelería, agricultura y construcción los sectores con más tensión laboral

  • 16
  • Octubre
    2025

Las empresas estadounidenses están reduciendo cada vez más su personal debido a una menor demanda y a una mayor incertidumbre económica, informó este miércoles la Reserva Federal (Fed), que añadió que los precios también han subido en las últimas semanas.

En la mayoría de los distritos, más empleadores informaron haber reducido su plantilla mediante despidos y bajas, y los contactos mencionaron una menor demanda, una mayor incertidumbre económica y, en algunos casos, una mayor inversión en tecnologías de inteligencia artificial, dijo la Fed en su nueva edición del Libro Beige.

“Sin embargo, la oferta laboral en los sectores de la hostelería, la agricultura, la construcción y la manufactura se vio tensionada en varios distritos debido a los recientes cambios en las políticas de inmigración”, añadió.

En su reporte, la Fed afirmó que los costos empresariales en algunos distritos aumentaron a un ritmo más rápido recientemente debido al incremento de los precios de las importaciones y al aumento de los costos de servicios como los seguros y la atención médica.

Con el vacío de datos dejado por el cierre gubernamental, el Libro Beige podría tener más peso de lo habitual en las deliberaciones de los responsables de la política monetaria de la Fed, tras su decisión del mes pasado de reducir la tasa de interés oficial en un cuarto de punto.

Cabe mencionar que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo esta semana que, en su opinión, las perspectivas de inflación y del mercado laboral no han cambiado mucho desde esa decisión, aunque el crecimiento económico ha sido algo más sólido de lo previsto.

Aunque los mercados financieros están apostando fuertemente a otra reducción de las tasas de interés en la reunión del 28 y 29 de octubre, los banqueros centrales parecen muy divididos y dicen que están siguiendo particularmente de cerca las conversaciones con los líderes empresariales y comunitarios.

Esta edición del Libro Beige resume la información recopilada de los contactos comerciales y comunitarios de cada uno de los 12 bancos regionales de la Fed hasta el 6 de octubre.


