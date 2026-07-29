Wall Street cierra en rojo tras decisión unánime de Fed

Inversionistas mencionaron que se permanecen además atentos a los resultados trimestrales de Meta y Microsoft, previstos para después del cierre

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Wall Street cerró en rojo después de que la Reserva Federal (Fed) decidiera de manera unánime mantener el rango de los tipos de interés, pese a la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reducirlos.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 2.19% hasta 51,594 unidades

: baja 2.19% hasta 51,594 unidades S&P 500 : baja 1.51% hasta 7,316 unidades

: baja 1.51% hasta 7,316 unidades Nasdaq: baja 1.74% hasta 24,442 unidades

Las acciones de la Bolsa de Valores cayeron ante la decisión de la Reserva Federal por la intensificación del conflicto que impulsó el precio del petróleo.

La Fed mantuvo sin cambios los tipos por quinta reunión consecutiva, aunque la decisión contó con el voto discrepante de tres miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En el frente geopolítico, Irán lanzó este miércoles misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, por lo que el presidente Donald Trump respondió al decir que golpearía "con mucha fuerza" a las fuerzas iraníes.

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Micron se desplomó más de un 9.94% y AMD un 5.51%, mientras que Marvell Technology perdió 6.34% y Lam Research un 6.4%. Nvidia cayó un 3,55%.

Inversionistas mencionaron que se permanecen además atentos a los resultados trimestrales de Meta y Microsoft, previstos para después del cierre de Wall Street.

Así cerró el resto de las acciones

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0.35% hasta los $4,113 dólares la onza y la plata subía un 0.24%, hasta los $57.67 dólares la onza.

Fed decide por unanimidad mantener tasas de interés sin cambios

Responsables de la Reserva Federal (Fed) decidieron este miércoles mantener las tasas de interés entre el 3.5% y 3.75% pese a las presiones del presidente Donald Trump de reducirlas.

Esta decisión se aprobó por unanimidad, a pesar de que la inflación se situó por debajo de los 3.75% pronosticado. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) afirmó que garantizará la estabilidad de los precios, debido a que la creación del mercado laboral continúa con fuerza.