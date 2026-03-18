Wall Street en rojo ante alza en costo de producción del petróleo

Wall Street abrió por primera vez en rojo este miércoles, mientras que el costo del petróleo por barril de acerca a los $100 dólares debido al conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.28% hasta 46,863 unidades

: baja 0.28% hasta 46,863 unidades S&P 500 : baja 0.20% hasta 6,702 unidades

: baja 0.20% hasta 6,702 unidades Nasdaq: baja 0.09% hasta 22,458 unidades

Las acciones en Nueva York amanecieron en número rojos debido a que las subidas apuntaban a un principio de recuperación tras las importantes caídas por la guerra desatada en Medio Oriente.

La Oficina de Estadísticas Laborales anunció este miércoles un aumento del Índice de Precios del Productor (IPP) del 0.7% intermensual.

Este índice de inflación mide la variación mensual de los precios recibidos por los productores nacionales y se situó en 3.4%, la más alta desde febrero de 2025.

De acuerdo con el director de inversiones de CrossCheck Management LLC, el aumento de la cifra se debe a los aranceles.

"Si a esto le sumamos el repunte de los precios de la energía que hemos observado desde que comenzó la guerra con Irán, que aún no se refleja en estos informes, Wall Street se está preparando para un rápido aumento de los precios que, sin duda, se trasladará al consumidor" explicó.

Aseguró que esto sucede en el marco de la segunda reunión de la Reserva Federal (FED) en la que se decidierá los tipos de interés en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias, incluido el aumento del precio del petróleo intermedio en Texas.

¿Cómo amanecen el resto de las acciones?

Se tiene previsto que el fabricante de chips Micron Technology presente sus resultados trimestrales, por lo que las acciones se mantenían estables a la espera de las cuentas.

En tanto, el oro perdía 2.95%, hasta los $4,860 dólares la onza, y la plata perdía 4.17%, hasta los $76.59 dólares.

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