Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA

Los mercados registraron un "jueves negro" ante la incertidumbre que se vive en Estados Unidos.

Y es que todas las bolsas mostraron fuertes pérdidas debido al nerviosismo sobre las publicaciones de los datos económicos en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal no hará un recorte a la tasa de interés en diciembre.

Por ejemplo, en la jornada de ayer, el Dow Jones registró una caída de 1.65%, rompiendo una racha de 4 sesiones de ganancias, siendo la mayor caída desde el 10 de octubre.

El Nasdaq Composite mostró una pérdida de 2.29%, hilando 3 sesiones de caídas y cerrando en su menor nivel desde el 22 de octubre.

Por su parte, el S&P 500 cayó 1.66%, ligando 4 sesiones de pérdidas y siendo la mayor caída desde el 10 de octubre.

Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: consumo discrecional con -2.73%, tecnologías de la información con -2.37%, servicios de comunicación con -1.74% e industrial con -1.52 por ciento.

A su vez, en Europa, el STOXX 600 registró una caída de 0.61%, rompiendo una racha de 3 sesiones de ganancias.

El DAX alemán mostró una pérdida de 1.39%, luego de 2 sesiones de avances y siendo la mayor caída desde el 17 de octubre.

Por su parte, el FTSE 100 de Londres perdió 1.05%, en parte debido a los datos económicos negativos del Reino Unido, siendo la mayor caída desde el 9 de abril.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también tuvo un tropiezo y cerró la sesión con una pérdida de 1.05%, cayendo en tres de las últimas cuatro sesiones.

Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras Quálitas con -4.30%, Bimbo con -2.32%, Inbursa con -2.27%, Bolsa Mexicana de Valores con -2.24% y Megacable con -2.00 por ciento.

Analistas explicaron que el desempeño de la jornada se vio influenciado por los comentarios de la Casa Blanca, en donde indica que cabe la posibilidad de que algunas lagunas en los datos económicos de Estados Unidos serán permanentes, y que los informes sobre el empleo y el índice de precios al consumidor de octubre nunca se publicarían, lo que asustó a los inversionistas.

Comentarios