Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Finanzas

Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA

Las bolsas del mundo cayeron ante dudas sobre datos económicos de EUA y la expectativa de que la Fed no recortará tasas en diciembre

  • 14
  • Noviembre
    2025

Los mercados registraron un "jueves negro" ante la incertidumbre que se vive en Estados Unidos. 

Y es que todas las bolsas mostraron fuertes pérdidas debido al nerviosismo sobre las publicaciones de los datos económicos en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal no hará un recorte a la tasa de interés en diciembre.  

Por ejemplo, en la jornada de ayer, el Dow Jones registró una caída de 1.65%, rompiendo una racha de 4 sesiones de ganancias, siendo la mayor caída desde el 10 de octubre.  

El Nasdaq Composite mostró una pérdida de 2.29%, hilando 3 sesiones de caídas y cerrando en su menor nivel desde el 22 de octubre.  

Por su parte, el S&P 500 cayó 1.66%, ligando 4 sesiones de pérdidas y siendo la mayor caída desde el 10 de octubre.  

Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: consumo discrecional con -2.73%, tecnologías de la información con -2.37%, servicios de comunicación con -1.74% e industrial con -1.52 por ciento.

A su vez, en Europa, el STOXX 600 registró una caída de 0.61%, rompiendo una racha de 3 sesiones de ganancias.  

El DAX alemán mostró una pérdida de 1.39%, luego de 2 sesiones de avances y siendo la mayor caída desde el 17 de octubre.  

Por su parte, el FTSE 100 de Londres perdió 1.05%, en parte debido a los datos económicos negativos del Reino Unido, siendo la mayor caída desde el 9 de abril.  

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también tuvo un tropiezo y cerró la sesión con una pérdida de 1.05%, cayendo en tres de las últimas cuatro sesiones.  

Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras Quálitas con -4.30%, Bimbo con -2.32%, Inbursa con -2.27%, Bolsa Mexicana de Valores con -2.24% y Megacable con -2.00 por ciento.

Analistas explicaron que el desempeño de la jornada se vio influenciado por los comentarios de la Casa Blanca, en donde indica que cabe la posibilidad de que algunas lagunas en los datos económicos de Estados Unidos serán permanentes, y que los informes sobre el empleo y el índice de precios al consumidor de octubre nunca se publicarían, lo que asustó a los inversionistas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_14_at_1_17_26_AM_eb9acdec16
Jueza ordena acelerar venta de AHMSA; avanza proceso judicial
inter_trump_3387641132
Trump acuerda marcos comerciales con cuarto países latinos
inter_trump_035871148c
Trump firma la ley que finaliza cierre récord de gobierno de EUA
publicidad

Últimas Noticias

xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_27_29_PM_c95ff11979
México ‘se la juega’ y destaca en industria de videojuegos
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×