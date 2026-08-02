Las preferencias de los compradores sobre créditos a cinco años, fueron los más solicitados para adquirir vehículos subcompactos, compactos, SUVs y pick-ups

Inicio / Finanzas / Financiamiento para compra de autos alcanza 75% en México

El financiamiento para la compra de vehículos nuevos en México alcanzó una participación promedio nacional de 74.8% durante el primer semestre de 2026 en las ventas al menudeo, sin considerar flotillas, lo que significa que prácticamente tres de cada cuatro unidades fueron adquiridas mediante crédito.

De acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), elaborado con apoyo de JATO Dynamics México y Urban Science, entre enero y junio se dejaron de financiar 29,531 vehículos nuevos, equivalentes a un potencial de $15,649 millones de pesos en créditos automotrices que no se concretaron.

La principal oportunidad se concentró en la Ciudad de México, donde el segmento de SUVs o usos múltiples registró 5,299 unidades que no lograron colocarse mediante financiamiento.

El informe también señala que, al incorporar las compras de flotillas, que generalmente se realizan de contado, el índice nacional de financiamiento disminuye a 61.8 por ciento.

No obstante, 27 entidades registraron una participación igual o superior al 70%, porcentaje considerado como el nivel ideal de financiamiento para el mercado mexicano.

En cuanto a las preferencias de los compradores, los créditos a 60 meses, equivalentes a cinco años, fueron los más solicitados para adquirir vehículos subcompactos, compactos, SUVs y pick-ups.

En contraste, quienes compraron autos deportivos optaron principalmente por plazos de 36 meses, mientras que en el segmento de lujo predominó el financiamiento a 24 meses.

Respecto a los otorgantes de crédito, las financieras de marca, vinculadas a los fabricantes de automóviles, encabezaron el financiamiento en los seis segmentos analizados, además de los vehículos híbridos y eléctricos.

En tanto, los bancos mantuvieron una participación reducida en la mayoría de los segmentos, aunque fueron la principal fuente de financiamiento para las marcas de origen chino, por encima de las alianzas financieras.