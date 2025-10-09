Le ‘apuestan’ al crédito para compra de vehículos chinos

Durante el mes de agosto, el índice de financiamiento en la comercialización de marcas chinas en el país se ubicó en 75%, de acuerdo con el reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En el reporte emitido por dicho organismo, además se observa que en el periodo enero a agosto esa participación fue muy similar, de 72 por ciento.

El año pasado, el índice de financiamiento de las automotrices chinas era de 61%, según el reporte elaborado por AMDA con el apoyo de JATO y Urban Science.

La AMDA destacó que hasta el momento, ninguna automotriz china tiene su propia financiera de marca, por lo que la mayoría de sus créditos para la comercialización de un auto corresponde a una alianza entre la marca y un banco.

A pesar de que el crédito automotriz para estas marcas ha ido al alza, en conferencia, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, comentó que en el segundo semestre del año ha disminuido la apertura de nuevos puntos de venta o agencias de las marcas chinas debido a que la mayor apertura se presentó entre 2020 y 2024, cuando comenzaron a llegar al país y tuvieron un mayor auge.

“Ya están presentes la mayor parte de las marcas chinas operando en el país, y ha habido pocos cambios en el número de distribuidores”, indicó Rosales al respecto.

Entre otros datos, mencionó que a nivel nacional, el índice de financiamiento se ubicó en 73% hasta agosto, sin considerar la venta de flotillas, siendo los estados de Sonora, Tamaulipas, Baja California y Puebla donde incluso el índice de financiamiento rebasa el 80 por ciento.

Por segmento de autos, el nivel de financiamiento para SUVs alcanzó 63% en agosto; para autos subcompactos fue de 60%; autos compactos de 55%; pick ups de 48%; en autos deportivos llegó a 50% y autos de lujo alcanzó una tasa de 49 por ciento.

En cuanto al segmento de autos híbridos y eléctricos, el 50.6% de sus ventas son mediante algún tipo de financiamiento.

