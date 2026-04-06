Piden reforzar medidas por nuevos casos de gusano barrenador

Ganaderos de Nuevo León alertaron sobre el riesgo sanitario y económico tras la detección de nuevos casos de gusano barrenador, por lo que pidieron reforzar las medidas preventivas para evitar su propagación en la entidad.

La Unión Ganadera Regional de Nuevo León advirtió que esta situación podría impactar directamente al sector productivo si no se actúa de manera inmediata.

Durante una rueda de prensa, el presidente del organismo, Noel Ramírez Mejía, informó que ya se han registrado cinco casos en el estado, mientras que en Tamaulipas ya suman 111, lo que eleva el nivel de alerta.

"El riesgo es real y está muy cerca. No podemos esperar a que los casos aumenten para actuar”, subrayó.

Ante este escenario, los ganaderos plantearon la implementación de una barrera sanitaria en los límites estatales, así como mantener restricciones al ingreso de ganado proveniente de zonas afectadas.

También propusieron reforzar la vigilancia epidemiológica y aplicar estrategias como la dispersión de mosca estéril para frenar la reproducción de la plaga.

Además, hicieron un llamado a las autoridades para destinar recursos específicos que permitan enfrentar esta contingencia.

“Se requiere una respuesta contundente y coordinada; está en juego no solo la sanidad animal, también la economía de miles de familias ganaderas”, enfatizó Ramírez Mejía.

Por su parte, el tesorero Jorge Villarreal Salinas respaldó la necesidad de fortalecer la coordinación institucional.

La Unión también exhortó a productores y ciudadanía a reportar casos sospechosos sin temor a sanciones, con el objetivo de contener a tiempo esta amenaza.

Pérdidas acumuladas ante freno de exportación

El impacto del gusano barrenador ya se refleja en las exportaciones ganaderas. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2024 México exportó ganado vacuno por $1,535 millones de dólares.

Sin embargo, en 2025 la cifra cayó drásticamente a $335 millones, tras el cierre de la frontera por parte de Estados Unidos.

Esta situación ha generado pérdidas acumuladas cercanas a $1,200 millones de dólares para el sector, debido a que el ganado no puede enviarse al mercado estadounidense, principal destino de exportación.

Para enero de 2026, las ventas al exterior se mantuvieron en cero, reflejando el freno total en la comercialización internacional.

El cierre fronterizo ha afectado principalmente a los ganaderos del norte del país, quienes dependen de estas exportaciones.

Al no poder vender su ganado en el extranjero, enfrentan una caída significativa en sus ingresos, lo que agrava el impacto económico de la contingencia sanitaria.

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