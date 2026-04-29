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Nuevo León

Reforzarán 12 municipios medidas contra gusano barrenador

El presidente del Comité Estatal de Sanidad Animal, Armando Víctor Gutiérrez, instó a los ganaderos a reportar los casos sospechosos

  • 29
  • Abril
    2026

Como parte de los esfuerzos para contener la plaga del gusano barrenador, alcaldes y representantes de 12 municipios pactaron un acuerdo este miércoles con autoridades y miembros del sector ganadero, para reforzar las medidas desplegadas.

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Este acuerdo se llevó a cabo en el municipio de Montemorelos, como parte de la gira de trabajo agendada por distintos puntos de la entidad encabezada por el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del Gobierno del Estado, Marco González, quien recalcó que los casos del gusano barrenador podrán ser contenido con la unión entre los municipios.

"Todos estamos conscientes de que el gusano barrenador solo podrá contenerse si trabajamos todos unidos. Por eso todos los 12 ayuntamientos, autoridades estatales y federales, ganaderos, veterinarios, presentes en estos encuentros, sin el menor titubeo estamos acordando reforzar las medidas de prevención, control, contención y las que evitan la dispersión del gusano barrenador."

Por su parte, el director de Sanidad Animal SENASICA, Gabriel Ayala Borunda, señaló que todas estas medidas son parte de la capacitación que ganaderos y médicos veterinarios reciben por parte de las autoridades federales, estatales y asociaciones de productores.

"En equipo con Gobierno del Estado y los ganaderos organizados; estos días intensificaremos las brigadas informativas y preventivas en los municipios de Nuevo León.

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Contamos para esto con estos acuerdos con las autoridades municipales y médicos veterinarios de especies grandes y pequeña."

Recalcó que la autoridad federal seguirá distribuyendo miles de millones de ejemplares de machos estériles de la mosca del gusano, como una forma de cortar el ciclo reproductivo.

"Es muy importante que la gente en general sepa que esto no es un fenómeno infecto contagioso, sino un tema de sanidad animal plenamente controlable con el apoyo de todos"

Además, el presidente del Comité Estatal de Sanidad Animal, Armando Víctor Gutiérrez, instó a los ganaderos a reportar los casos sospechosos.

"Las unidades productivas ganaderas que reporten casos sospechosos, no se clausuran, eso lo ha asegurado y recalcado la autoridad federal. 

Además y esto también deben saberlo los dueños de mascotas con casos sospechosos, no es necesario que el animal se sacrifique.

Estas son las medidas acordadas contra el gusano barrenador

A continuación, te presentamos algunas de las medidas acordadas para contener la plaga en los animales.

  • Estar alertas a los síntomas.
  • Mantener a los animales sin heridas y curar las lesiones detectadas.
  • Notificar cualquier caso sospechoso a CPA/SENASICA.
  • Tratamiento de heridas: Ante heridas con gusanos, limpiar minuciosamente la lesión; retirar todas las larvas, eliminarlas, salvo al menos 10, que deben conservarse en frasco estéril y ser entregadas a la autoridad.

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  • Curar la herida con larvicidas, desinfectantes y cicatrizantes.
  • Revisar periódicamente todo animal de sangre caliente, sobre todo los recién nacidos (ombligos).

Los municipios que alcanzaron el consenso fueron: Allende, Linares, Hualahuises, General Terán, Aramberri, Iturbide, Galeana, Rayones, Montemorelos, Doctor Arroyo, Zaragoza y Mier y Noriega.

 


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