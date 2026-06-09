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Finanzas

Gastarán hasta $3,000 por partido para disfrutar del Mundial 2026

Quienes opten por seguir los partidos en restaurantes, bares o establecimientos con pantallas podrían desembolsar entre $500 y $800 pesos por persona

  • 09
  • Junio
    2026

A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los mexicanos ya se preparan para disfrutar los partidos desde casa, en reuniones con familiares y amigos, o bien en restaurantes y bares. 

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el gasto promedio para ver el encuentro mundialista en casa será de hasta $3,000 pesos por reunión de 10 personas, es decir, alrededor de $300 pesos por asistente.

El sondeo realizado por la organización contempla el consumo de botanas, refrescos, cerveza, agua y alimentos preparados como pizzas, hamburguesas, hot dogs o alitas. 

En tanto, quienes opten por seguir los partidos en restaurantes, bares o establecimientos con pantallas podrían desembolsar entre $500 y $800 pesos por persona, considerando alimentos, bebidas y servicio.

Además del ambiente futbolero, el Mundial representará una importante derrama económica para pequeños negocios del país. 

Según estimaciones de la Anpec, alrededor del 14% de la derrama mundialista podría beneficiar al comercio local, permitiendo que tiendas de barrio capten entre $8,500 y $10,000 millones de pesos del circulante generado durante el torneo.

“Desde Anpec consideramos que el Mundial debe convertirse en una oportunidad para impulsar el consumo local, fortalecer a los pequeños negocios y reconocer el papel estratégico que desempeñan en la generación de empleo, la actividad económica y la cohesión social”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

El organismo destacó que el comercio de proximidad será uno de los principales beneficiados durante la justa mundialista, particularmente negocios relacionados con alimentos preparados, bebidas y abarrotes, impulsados por las reuniones y celebraciones en torno a los partidos.


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