Finanzas

Listos para el Super Bowl: gastarán mexicanos hasta $1,000 pesos

La mayoría será anfitriona y gastará entre $500 y $1,000 en botanas, pizza y bebidas, mientras que Bad Bunny eleva el interés por el show de medio tiempo

  • 06
  • Febrero
    2026

Este domingo 8 de febrero se celebrará la edición LX del Super Bowl en la Bahía de San Francisco, California, en donde los Patriots de New England se enfrentan a los Seahawks de Seattle y los mexicanos ya se declararon listos para verlo e incluso abrir su cartera.

Y es que, en su estudio más reciente sobre el Super Bowl 2026, la agencia Kantar reveló que el 83% de los mexicanos planea ver el partido, lo que refleja una expectativa muy alta en torno al evento.

Los datos obtenidos muestran que el 70% de los mexicanos tiene considerado ser el anfitrión del evento en sus hogares, mientras que el 21% tiene planeado asistir a casa de amigos y solo el 7% asistirá a algún bar o restaurante.

Y como buenos anfitriones, para atender a sus invitados durante las 3 horas y media que durará el partido, se tiene planeado un gasto promedio entre los $500 y $1,000 pesos, señaló la firma.

En torno a la comida, el 70% de los mexicanos seleccionará las botanas saladas como primera opción, mientras que el 56% consumirá pizza. 

Las hamburguesas siguen presentes con un 46% y la categoría muestra un crecimiento de cuatro puntos. 

Por su parte, las alitas y los tacos se mantienen como favoritos dentro del menú, con un 44% y un 40%, respectivamente.

El guacamole continúa presente en la mesa de los aficionados, con un 39% de preferencia.

De acuerdo con Kantar, la cerveza sigue estando presente entre los mexicanos para ver el gran partido este domingo con un 69%, mientras que el 71% consumirá refrescos. 

Al igual que el año pasado, las bebidas de alta graduación (como tequila, ron, whisky, vodka) seguirán esperando ser protagonistas, ya que serán consumidas solo por el 28 por ciento.

Si bien el Super Bowl se continúa viendo fuertemente por televisión, el 52% de los mexicanos disfrutará del partido a través de la TV abierta vs. el 28% que lo verá en TV de paga; sobresale que un 8% lo verá por alguna plataforma digital.

Este interés por ver el partido se potencia por el regreso de dos equipos históricos: los Patriots, que vuelven después de siete temporadas de ausencia, y los Seahawks, quienes no llegaban a la final desde 2015. 

Ambos se enfrentarán nuevamente para disputar el título y definir quién es el mejor equipo de la temporada.

El 62% de los mexicanos señala que su principal motivo para ver el gran partido es disfrutar del juego en sí, mientras que el 49% lo hará para socializar y pasar tiempo con amigos y familia. 

Este año, el show de medio tiempo despierta grandes expectativas entre los aficionados, y México no es la excepción; el 54% de los mexicanos están interesados en el espectáculo de medio tiempo, el cual tuvo un crecimiento de cuatro puntos respecto al año anterior.

El show de medio tiempo más esperado

En el medio tiempo, se contará con la participación del puertorriqueño Bad Bunny, cuya elección generó controversia desde que se anunció su participación, principalmente porque el artista confirmó que interpretará sus canciones en español. 

“La presencia de Bad Bunny ha despertado gran interés entre los mexicanos; para el 53% aumentan las ganas de ver el espectáculo de medio tiempo, un 35% lo percibe como orgullo latino y un 32% lo considera un cambio positivo que un artista latino sea protagonista en este gran evento deportivo”, comentó Julio Negrete, senior brand director de Kantar México.


