Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
14_de_febrero_2a1081d466
Finanzas

Regios gastarán 20% más para celebrar San Valentín

Un sondeo de ANPEC revela que el gasto promedio será de $3,157 pesos, 16.9% más que en 2025, por alzas en flores, chocolates, cenas y otros regalos

  • 10
  • Febrero
    2026

Para celebrar San Valentín, este año, los regios tendrán que desembolsar hasta un 20% más.

Un sondeo revela que los productos típicos y de mayor demanda para este festejo muestran incrementos relevantes.

Según un sondeo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio por persona alcanza los $3,157 pesos, lo que representa un incremento de 16.93% respecto al año pasado, cuando fue de $2,700 pesos.

Entre los productos más solicitados para esta fecha, se encuentran los chocolates que pasaron de un año a otro de $130 pesos a $150 pesos, mientras que la docena de rosas subió de $430 pesos a $500 pesos.

Otros aumentos incluyen paletas en forma de corazón, cuya bolsa pasó de $97 pesos a $119 pesos; globo decorativo (mediano) de $143 pesos a $158 pesos; pastel chico de $150 a $180 pesos; peluche (mediano), que pasó de $400 pesos a $450 pesos, y una cena romántica para dos personas en restaurante de gama media, que pasó de $1,350 a $1,600 pesos.

“La inflación tuvo un repunte y el comportamiento de los consumidores al arranque de año ha sido pesimista, una actitud baja al comprar. El otro tema es el aumento de salario, que fue del 13% y que, sobre todo en pequeños o medianos negocios que tienen tres o cuatro dependientes, pues tuvieron que incrementar su nómina; tienen que pagar más”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

De igual manera, destacó que el incremento de los insumos es una de las causas del aumento en los precios para esta fecha.

“Los insumos, hablamos desde lo que se requiera para hacer un pastel o producir un peluche, la comida, la cena; todo eso de los insumos subió”, aseveró en entrevista con El Horizonte.

Cúpido hace de las suyas 

Día del Amor y la Amistad en NL 

                                                     2025        2026      Variación 

Paletas de corazón (bolsa)           $97          $119        22.68%
Globo decorativo (mediano)       $143        $158          10.49%
Pastel (chico)                               $150        $180         20.00%
Chocolates                                   $130        $150         15.38%
Rosas (docena)                            $430        $500          16.28%
Peluche (mediano)                      $400         $450          12.50% 

Cena para 2 

(restaurante mediano)               $1,350       $1,600          18.52%
Total                                           $2,700       $3,157          16.93% 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_exportaciones_cuba_eb4853a3be
Exportaciones a Cuba: lideran productos minerales y alimentos
san_valentin_compras_regalos_derrama_496eaeacf4
Vendedores de Matamoros prevén repunte de ventas en San Valentín
ambulancia_tamaulipas_8654ef42cc
Cruz Roja reporta 29 accidentes viales en el fin de semana
publicidad

Últimas Noticias

mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
turistas_desaparecidos_sinaloa_0908d1e907
Investiga SSPC desaparición de cuatro turistas en Sinaloa
rusia_otan_b35c0b3971
Alertan que Rusia reforzará tropas cerca de la OTAN
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×