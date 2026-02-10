Regios gastarán 20% más para celebrar San Valentín

Para celebrar San Valentín, este año, los regios tendrán que desembolsar hasta un 20% más.

Un sondeo revela que los productos típicos y de mayor demanda para este festejo muestran incrementos relevantes.

Según un sondeo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio por persona alcanza los $3,157 pesos, lo que representa un incremento de 16.93% respecto al año pasado, cuando fue de $2,700 pesos.

Entre los productos más solicitados para esta fecha, se encuentran los chocolates que pasaron de un año a otro de $130 pesos a $150 pesos, mientras que la docena de rosas subió de $430 pesos a $500 pesos.

Otros aumentos incluyen paletas en forma de corazón, cuya bolsa pasó de $97 pesos a $119 pesos; globo decorativo (mediano) de $143 pesos a $158 pesos; pastel chico de $150 a $180 pesos; peluche (mediano), que pasó de $400 pesos a $450 pesos, y una cena romántica para dos personas en restaurante de gama media, que pasó de $1,350 a $1,600 pesos.

“La inflación tuvo un repunte y el comportamiento de los consumidores al arranque de año ha sido pesimista, una actitud baja al comprar. El otro tema es el aumento de salario, que fue del 13% y que, sobre todo en pequeños o medianos negocios que tienen tres o cuatro dependientes, pues tuvieron que incrementar su nómina; tienen que pagar más”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

De igual manera, destacó que el incremento de los insumos es una de las causas del aumento en los precios para esta fecha.

“Los insumos, hablamos desde lo que se requiera para hacer un pastel o producir un peluche, la comida, la cena; todo eso de los insumos subió”, aseveró en entrevista con El Horizonte.

Cúpido hace de las suyas

Día del Amor y la Amistad en NL

2025 2026 Variación

Paletas de corazón (bolsa) $97 $119 22.68%

Globo decorativo (mediano) $143 $158 10.49%

Pastel (chico) $150 $180 20.00%

Chocolates $130 $150 15.38%

Rosas (docena) $430 $500 16.28%

Peluche (mediano) $400 $450 12.50%

Cena para 2

(restaurante mediano) $1,350 $1,600 18.52%

Total $2,700 $3,157 16.93%

Comentarios