Gastarán familias regias 18% más en la compra de útiles escolares

De cara al regreso a clases, los expertos ya anticiparon cuál será el promedio de gasto que realizarán las familias de Nuevo León en la compra de útiles escolares.

Y es que, según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), para la adquisición de estos productos, las familias de la entidad destinarán un promedio de $1,061 pesos, cifra que resultará 17.75% superior con respecto al año pasado, cuando el total fue de $901 pesos.

El monto se colocará por encima de los $998 pesos del promedio nacional, que, sin embargo, también será 15.89% mayor a lo destinado para este tema en 2024, que fue de $861 pesos.

Por separado, el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL refirió que, según cálculos con datos al mes de agosto, el gasto por familia será de entre $3,000 y $7,000 pesos, dependiendo del tipo de escuela a la que se asista, así como del grado o nivel de escolaridad.

“Este regreso a clases les costará más a las familias con relación al año anterior. El cálculo es dependiendo del tipo de escuela a la que asiste; en colegios privados sería mayor, de igual manera que en preparatoria y carrera profesional”, señaló Edgar Luna, director del CIE.

Entre los artículos escolares que presentan mayor alza en los precios con respecto a 2024 destacan el paquete de bolígrafos, que aumentó 5%; la caja de lápices, que tuvo un incremento de 1.3%, y el paquete de hojas blancas, que tuvo un alza de 1.1%.

En lo referente al cobro de colegiaturas, mencionó que en la educación primaria se tiene un aumento de 8%, mientras que en educación secundaria subió 15% y en preparatoria 4%.

Con respecto al precio de los uniformes, el análisis del CIE indica que el alza fue de hasta 20% en comparación con el año pasado, considerando también el calzado.

