Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_10_at_11_24_09_PM_9ed261d4d9
Finanzas

Gastarán familias regias 18% más en la compra de útiles escolares

Para la adquisición de estos productos, las familias de Nuevo León destinarán un promedio de al menos $1,061 pesos, un 18% más que en 2024

  • 11
  • Agosto
    2025

De cara al regreso a clases, los expertos ya anticiparon cuál será el promedio de gasto que realizarán las familias de Nuevo León en la compra de útiles escolares.

Y es que, según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), para la adquisición de estos productos, las familias de la entidad destinarán un promedio de $1,061 pesos, cifra que resultará 17.75% superior con respecto al año pasado, cuando el total fue de $901 pesos.

El monto se colocará por encima de los $998 pesos del promedio nacional, que, sin embargo, también será 15.89% mayor a lo destinado para este tema en 2024, que fue de $861 pesos.

Por separado, el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL refirió que, según cálculos con datos al mes de agosto, el gasto por familia será de entre $3,000 y $7,000 pesos, dependiendo del tipo de escuela a la que se asista, así como del grado o nivel de escolaridad.

“Este regreso a clases les costará más a las familias con relación al año anterior. El cálculo es dependiendo del tipo de escuela a la que asiste; en colegios privados sería mayor, de igual manera que en preparatoria y carrera profesional”, señaló Edgar Luna, director del CIE.

Entre los artículos escolares que presentan mayor alza en los precios con respecto a 2024 destacan el paquete de bolígrafos, que aumentó 5%; la caja de lápices, que tuvo un incremento de 1.3%, y el paquete de hojas blancas, que tuvo un alza de 1.1%.

En lo referente al cobro de colegiaturas, mencionó que en la educación primaria se tiene un aumento de 8%, mientras que en educación secundaria subió 15% y en preparatoria 4%.

Con respecto al precio de los uniformes, el análisis del CIE indica que el alza fue de hasta 20% en comparación con el año pasado, considerando también el calzado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_59_57_PM_bbfe67a34f
Llegan libros de texto a Nuevo Laredo, los repartirán este lunes
Whats_App_Image_2025_08_05_at_6_32_51_PM_aea9cae641
Ofrece Sergio Velázquez Vázquez útiles escolares a bajo costo
49cd11b1_4c3b_46b0_af94_c0e72460cf56_bb2faeb475
Dejará regreso a clases más de $7,000 millones a comercios de NL
publicidad

Últimas Noticias

AP_25223546346264_538add6219
Ford invertirá casi US$2,000 millones en planta de Kentucky
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T161609_765_8fb5862fa9
Tiroteo en tienda de Texas deja tres muertos; hay un detenido
dfh_5c0fa0cdd4
¡No es el internet! Usuarios reportan caída de Facebook
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×