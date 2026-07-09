Genera Nuevo León 42% más empleos en primer semestre del año

Nuevo León creó 40,199 empleos formales en el primer semestre de 2026, un aumento del 42.5 % respecto al año anterior, según cifras del IMSS

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Nuevo León fortaleció su liderazgo en la generación de empleo formal al crear 40,199 nuevas plazas laborales entre enero y junio de 2026, lo que representó un incremento de 42.5% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 28,195 puestos de trabajo.

Además, el estado concentró el 15.3% de todos los empleos generados en México durante el primer semestre del año, es decir, uno de cada seis nuevos puestos formales del país se crearon en la entidad.

Tan solo en junio, se sumaron 1,633 empleos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, destacó que la entidad mantiene una tendencia positiva en materia laboral.

“Seguimos siendo el estado con un claro crecimiento sostenido a nivel nacional en materia laboral, por eso somos un referente”, afirmó.

A nivel nacional, durante junio se generaron 61,023 nuevos empleos formales, para alcanzar un acumulado de 262,628 plazas en el primer semestre de 2026, por lo que Nuevo León aportó una parte significativa de ese crecimiento.

El gobierno estatal atribuyó estos resultados a la llegada de nuevas inversiones, la expansión de empresas ya establecidas, el dinamismo de la industria manufacturera y la confianza del sector productivo, factores que continúan impulsando la creación de empleo y el crecimiento económico de la entidad.