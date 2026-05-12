Genera NL 1 de cada 4 empleos manufactureros a nivel nacional

El sector manufacturero en Nuevo León está marcando la diferencia en materia de creación de empleos.

Para muestra, es que una de cada cuatro plazas en este ramo son generadas en Nuevo León, con lo que consolida el primer lugar a nivel nacional.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el acumulado de enero a abril de 2026, la entidad registró 21,136 nuevos empleos en el sector manufacturero.

Con este resultado superó en generación de empleo a los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán de manera conjunta.

Dentro de la economía estatal, las manufacturas fueron el sector más dinámico en generación de empleo durante el acumulado a abril de 2026, al duplicar ampliamente el desempeño registrado en el mismo periodo de 2025, cuando se generaron 10,802 nuevos empleos manufactureros.

Actualmente, el estado concentra 676,551 trabajadores formales registrados en manufactura, la cifra más alta de todo el país, consolidándose como el principal polo manufacturero de México.

Además, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía estatal, Nuevo León también se posicionó como el principal generador de empleo en el sector de la construcción, con 9,390 nuevos empleos creados durante el mismo periodo, superando a entidades como Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo.

A nivel nacional, el sector construcción generó 88,316 nuevos empleos entre enero y abril de 2026, de los cuales más del 10% se concentraron en Nuevo León.

Otro de los sectores con mayor crecimiento en empleo fue servicios, con 11,068 nuevos puestos de trabajo.

Los resultados confirman el fortalecimiento de la industria, impulsada por la llegada de nuevas inversiones, expansión de empresas internacionales y el crecimiento de sectores estratégicos como automotriz, electrodomésticos, logística, acero, tecnología y manufactura avanzada, destacó la dependencia.





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