Buscan conectar a pymes en cadenas globales del sector automotriz

Con el objetivo de integrar a más pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas en las cadenas globales del sector automotriz, se llevó a cabo un encuentro que forma parte del Programa de Desarrollo de Proveedores Plan México-IFC-INA, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad industrial del país.

En este contexto, la Industria Nacional de Autopartes (INA), en coordinación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, presentó los avances de la primera generación de empresas participantes durante un Demo Day, en colaboración con la Secretaría de Economía y con respaldo de NAFIN-BANCOMEXT.

El programa está diseñado bajo un modelo basado en la demanda de grandes compañías del sector.

Durante el evento, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, destacó que la industria de autopartes es uno de los sectores con mayor contenido nacional en la manufactura mexicana, resultado de años de integración regional.

En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer el acompañamiento técnico y financiero para que más empresas locales se integren a estas cadenas.

“La experiencia de éxito que hemos tenido con este programa nos anima a replicarlo en otros sectores estratégicos”, afirmó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la INA, Francisco González Díaz, señaló que el fortalecimiento de proveedores locales es una prioridad estratégica para el país.

“El PDP que presentamos el día de hoy es el primer resultado conciso del Plan México”, indicó.

Asimismo, resaltó que México es el cuarto productor y exportador mundial de autopartes y el principal proveedor de Estados Unidos, con un ecosistema que genera cientos de miles de empleos.

El programa ya muestra resultados concretos: 55 empresas fueron capacitadas y hasta 20 accedieron a consultorías especializadas para obtener certificaciones internacionales.

De acuerdo con la IFC, esta iniciativa busca cerrar brechas técnicas y comerciales para convertir el potencial de las pymes en oportunidades reales de negocio, con la meta de integrar 50 empresas adicionales hacia la segunda mitad de 2026 y contribuir a elevar en 15% el contenido nacional del sector.

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