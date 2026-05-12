Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
matamoros_c6dc8a5bb0
Tamaulipas

Nuevo proyecto canadiense genera empleos en Matamoros

Uno de los proyectos en puerta, de origen canadiense, ya inició su primera etapa de instalación en la ciudad, generando más de 100 empleos directos

  • 12
  • Mayo
    2026

La reconfiguración económica en América del Norte comienza a sentirse en Matamoros. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas, el interés de empresarios canadienses por invertir en México responde, en parte, a un enfriamiento en su relación comercial con Estados Unidos, lo que ha llevado a buscar nuevas alternativas dentro de la región.

Matamoros se vuelve opción estratégica

En ese contexto, México y particularmente ciudades industriales como Matamoros se han convertido en una opción estratégica para la expansión de capital extranjero. Salinas explicó que este cambio de enfoque ya empieza a reflejarse en hechos concretos.

Uno de los proyectos en puerta, de origen canadiense, ya inició su primera etapa de instalación en la ciudad, generando más de 100 empleos directos. Además, se prevé una segunda fase de crecimiento, para la cual la empresa se encuentra en pláticas con parques industriales locales con el objetivo de ampliar su capacidad operativa.

Empresas buscan consolidarse desde México

El funcionario destacó que este tipo de inversiones forman parte de una tendencia más amplia, donde compañías buscan consolidarse como operaciones globales, utilizando a México como plataforma clave por su ubicación, costos competitivos y experiencia en manufactura.

mexico y canada.png

Este movimiento no solo confirma el interés extranjero, sino que también comienza a traducirse en oportunidades laborales para la población. En un escenario donde el empleo ha sido una de las principales preocupaciones, la llegada de capital canadiense abre una nueva expectativa para la economía local.

Así, Matamoros empieza a posicionarse dentro de este reacomodo internacional, con la posibilidad de que más empresas sigan el mismo camino y continúen fortaleciendo el mercado laboral en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_12_at_11_56_50_PM_66eb3abeff
Alistan cumbre global sobre comercio y logística en Norteamérica
IMG_9499_889daede23
Matamoros inicia mayo con repunte laboral esperanzador
EH_UNA_FOTO_dae8248d82
Afecta falta de energía operación de fábrica Tricon en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_13_T141028_439_488f3ad081
Karol G será reconocida en los AMA con premio histórico
alumnos_escuela_calendario_a55da6fcfa
Defienden maestros de Coahuila cumplir con el calendario escolar
EH_UNA_FOTO_2026_05_13_T135723_737_4d1afbe5ec
Flotilla internacional relanza misión a Gaza con 54 barcos
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×