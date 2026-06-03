Guerra en Medio Oriente dispara 55% el precio del asfalto en NL

El encarecimiento de materiales derivado de la guerra en Medio Oriente ya comienza a impactar al sector construcción en Nuevo León, principalmente en el asfalto, cuyo precio registra un incremento cercano al 55% en apenas cuatro o cinco meses, advirtió Rodrigo Garza Tijerina, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León.

En el marco de la Expo Constructo 2026 realizada en la entidad, el líder del organismo señaló que el aumento está relacionado con las afectaciones en el mercado petrolero internacional y podría repercutir en futuras obras de infraestructura.

“Sí ha estado afectando, sobre todo en el tema de los combustibles, el tema del asfalto en particular; nosotros aquí ya traemos cerca de un 55% de aumento”, explicó.

Aunque aclaró que los proyectos ya contratados difícilmente modificarán sus presupuestos, reconoció que el impacto será mayor para las nuevas obras y licitaciones.

“Las obras ya fueron contratadas a un precio; esto viene a impactar realmente a las obras nuevas”, comentó.

Garza Tijerina indicó que este escenario podría influir en proyectos prioritarios como líneas del metro y obras ferroviarias; sin embargo, señaló que todavía es complicado estimar en qué proporción aumentarán los costos finales.

Además, insistió en la necesidad de mantener certidumbre para no frenar inversiones en el país.SIDE

Pese a nuevos aranceles de EUA, sector construcción de NL mantiene visión positiva

Rodrigo Garza Tijerina aseguró que, aun con la incertidumbre por posibles nuevos aranceles de Estados Unidos y las reformas federales, el sector constructor de Nuevo León mantiene una postura optimista sobre el comportamiento económico del estado.

“Pese al panorama internacional y a la incertidumbre por los aranceles al acero y aluminio, el sector mantiene expectativas positivas para el segundo semestre del año”, señaló el presidente de la CMIC Nuevo León.

“Siempre vamos a buscarle el lado positivo y vamos a buscarle el cómo sí”, expresó también el líder empresarial, al señalar que la entidad se ha caracterizado por adaptarse a escenarios adversos y mantener el dinamismo económico.

Asimismo, consideró que uno de los puntos clave para sostener la inversión será brindar certeza jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente en el contexto de la revisión del T-MEC y los cambios legislativos recientes.

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