EUA busca ayudar a finalizar la guerra entre Ucrania y Rusia

Tres días de conversaciones a puerta cerrada que comenzaron el martes se han centrado en el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que la administración del presidente Donald Trump se encuentra lista para finalizar la guerra "sin sentido" en Ucrania.

Tras reunirse con su homólogo ruso Serguéi Lavrov, Rubio afirmó que Moscú y Kiev deberían tener los incentivos para poner fin a una “guerra muy sangrienta” que devastó a ambos bandos, aunque no exista un camino rápido para llegar a un acuerdo.

Aludió el estancamiento de las conversaciones mediadas por Estados Unidos, debido a que las describieron como “infructuosas o al menos poco fructíferas” en el pasado.

"Ese ha sido el desafío, un final que ambas partes pueden aceptar. Y lo hemos intentado y seguiremos intentando ver si podemos, ya saben, encontrar un punto medio que lo haga realidad. Y estamos preparados para desempeñar ese papel si se presenta la oportunidad".

El principal diplomático de Estados Unidos afirmó que su país se encuentra enfocado en Asia, mientras se intensifican los combates con Irán.

Tres días de conversaciones a puerta cerrada que comenzaron el martes se han centrado en el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y las tensiones en el mar de China.

Rusia reitera su disposición para solucionar el conflicto

Por su parte, Serguéi Lavrov reiteró la disposición de Rusia a “una resolución política y diplomática del conflicto” y el compromiso con los acuerdos alcanzados en una cumbre entre el presidente Vladímir Putin y Trump en el pasado.

El Ministerio ruso de Exteriores en Moscú dijo que recalcó a Rubio “la inaceptabilidad de seguir armando” a Ucrania y acusó a los países europeos de buscar una “derrota estratégica” para Rusia.

Los esfuerzos de Washington por mediar para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania han quedado eclipsados ​​por el estallido de la guerra con Irán a principios de este año.

Cumbre Trump-Putin: sin tregua, pero con una relación mejorada

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebrado en la base militar Elmendorf–Richardson, concluyó sin un alto el fuego para Ucrania, pero marcó un cambio en el enfoque diplomático estadounidense.

En la reunión, Trump abandonó su exigencia de una tregua inmediata, pero propone avanzar en un acuerdo de paz más amplio, una postura que coincide con la preferencia rusa.