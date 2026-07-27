Gusano barrenador tumba hasta 35% compras de ganado de EUA

Entre enero y mayo de 2025, México abastecía el 27.94% de las importaciones estadounidenses de la partida 0102, con un valor de $314 millones de dólares.

La suspensión de las importaciones de ganado bovino mexicano por parte de Estados Unidos, derivada de la crisis sanitaria provocada por el gusano barrenador, provocó una caída de 35.19% en las compras totales de ganado vivo que realizó ese país al mundo durante el periodo enero-mayo de 2026, reflejando la alta dependencia que mantiene del mercado mexicano.

Un reporte de Banco Base recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fin de semana que Estados Unidos reanudará de forma gradual las importaciones de ganado mexicano, luego de que permanecieran suspendidas desde el 11 de mayo de 2025.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que la reapertura iniciará el próximo 24 de agosto por el puerto de Douglas, Arizona, y posteriormente se extenderá a otros cruces fronterizos.

Antes de la restricción, entre enero y mayo de 2025, México abastecía el 27.94% de las importaciones estadounidenses de la partida 0102, correspondiente a animales vivos de la especie bovina, con un valor de $314 millones de dólares.

Sin embargo, tras el cierre de la frontera, únicamente se registraron importaciones por $9.2 millones de dólares en julio de 2025, correspondientes a operaciones previamente autorizadas.

Importaciones de ganado bovino mexicano hacia Estados Unidos cayeron a 0%

Como resultado, durante los primeros cinco meses de 2026, las importaciones de ganado bovino mexicano hacia Estados Unidos cayeron a 0%, al no registrarse nuevas compras de esta partida desde el cierre de la frontera, de acuerdo con el análisis de Banco Base.

La reapertura gradual busca restablecer el comercio pecuario entre ambos países, luego de más de un año de restricciones derivadas del gusano barrenador.

Además de representar un alivio para los productores mexicanos, también permitirá recuperar el abasto para Estados Unidos, que resintió la ausencia de uno de sus principales proveedores de ganado bovino.