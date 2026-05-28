Advierte Aduanas de Laredo sobre gusano barrenador

La Oficina de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza en Laredo, Texas, advierte a los viajeros sobre la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo, para que la población pueda ayudar a prevenir que esta plaga invasora llegue a los Estados Unidos y afecte negativamente al ganado y las mascotas estadounidenses.

Como parte de una campaña de concientización pública, se desarrolló un folleto informativo en inglés y español, que se distribuye en los ocho puertos de entrada desde Brownsville hasta Del Rio, Texas, en el cual se advierte sobre la amenaza del gusano barrenador.

Igualmente se difunden las medidas preventivas a través de las redes sociales de CBP.

Se ha detectado la presencia de la mosca del Nilo Occidental (NWS, por sus siglas en inglés) a menos de 88 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha intensificado la producción y dispersión de moscas estériles para ampliar la capacidad de respuesta nacional, alcanzando aproximadamente 500 millones de moscas estériles por semana.

El gobierno estadounidense suspendió la importación de ganado vivo procedente de México desde mayo de 2025 debido a la aparición de un brote de mosca del Nilo en los estados de la región central de México.

La NWS es una plaga invasora. La mosca adulta hembra deposita sus huevos en el tejido vivo de heridas recientes en animales de sangre caliente. Las larvas (gusanos) se alimentan del huésped, provocando que el animal enferme sistémicamente debido a infecciones bacterianas secundarias. La NWS puede infestar ganado, mascotas, fauna silvestre, ocasionalmente aves y, en casos raros, humanos. La NWS no es contagiosa entre animales.

Esta plaga fue erradicada en Estados Unidos en la década de 1960. Desde entonces, ocasionalmente reaparece y ha reaparecido en Centroamérica y México. Las estrategias de erradicación eficaces se centran en el control del movimiento de animales, sistemas de vigilancia rigurosos, divulgación pública y el uso de tecnología probada de insectos estériles.

Es fundamental prestar mayor atención a este parásito, ya que podría representar riesgos futuros para el ganado y la fauna silvestre.

Mantener a la mosca barrenadora del noroeste fuera de Estados Unidos es crucial para proteger la industria ganadera, la economía y la cadena de suministro de alimentos.

Las moscas barrenadoras adultas tienen aproximadamente el tamaño de una mosca doméstica común (o un poco más grandes). Tienen ojos naranjas, cuerpo azul o verde metálico y tres rayas oscuras a lo largo del dorso.

Reporte si observa en su ganado, animales silvestres o mascotas los siguientes signos:

Comportamiento irritado

Sacudidas de cabeza

Olor a descomposición

Presencia de larvas de mosca (gusanos) en heridas

Si cree haber encontrado una larva de gusano barrenador, repórtelo de inmediato a su veterinario local, al funcionario de salud animal.

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