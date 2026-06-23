Hacienda refinancia deuda externa con nueva emisión de bonos

Con base en la recompra del 100% de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años próximos años de 2027 y 2028

México fortaleció este martes su perfil de deuda externa al reducir las amortizaciones para los próximos tres años con el fin de reestructurarla.

A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se dio a conocer que se efectuó una emisión de un bono con vencimiento de 2037 y otro para 2056, cuyos montos ascienden a los $4,800 millones de dólares y $1,500 millones de dólares respectivamente.

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México fortalece su perfil de deuda externa reduciendo sus amortizaciones para los próximos tres años.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una emisión de un bono a 11 años con una tasa cupón de 6.25 por ciento, con vencimiento en… pic.twitter.com/ln3eR0cLKq — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 23, 2026

De esta manera, con base en la recompra del 100% de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028, así como en la reducción de caducidad de los bonos en euros para 2029.

"Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento".

De acuerdo con la dependencia financiera, esta operación no representa la contratación de deuda adicional, por lo que alcanzó una demanda máxima superior a los $20,693 millones de pesos.

Al reabrir el bono de la emisión para iniciar la recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto plazo, con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales.

Estas operaciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa con el fin de contribuir a que la liquidez se maneje de manera eficiente y se extienda la vida del portafolio de la deuda externa.