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Nuevo León

Por temor a clonación de franeleros, retrasan QR a vecinos FIFA

Los vecinos involucrados residen en avenidas como Las Américas, Pablo Livas, Nuevo León y Exposición, en colonias como La Guerra, La Hacienda, Marte y Polanco

  • 26
  • Mayo
    2026

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, manifestó el temor de que los franeleros clonen los códigos QR de los gafetes que se darán a los vecinos del circuito FIFA para salir o entrar sin problema de la zona aledaña al Estadio Monterrey en el marco del Mundial de Futbol.

Debido a esto, su administración decidió retrasar lo más posible su entrega, la cual sucedería hasta una semana antes del arranque de la fiesta futbolera el próximo 11 de junio.

El presidente municipal dijo que así como el Municipio ya está listo y preparado para el Mundial, los gafetes también están listos, pero como los vecinos le comentaron a la autoridad que había franeleros que intentaban clonar los QR para hacer su negocio con el estacionamiento a la redonda de la sede mundialista, decidieron aplazar la entrega.

Como se sabe, la FIFA ordenó identificar los autos de las cerca de 589 familias que viven en la última milla antes de llegar al estadio, previo registro de los vecinos, con su nombre, domicilio y placas vehiculares.

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En total, se les darán cerca de 4,000 QR, considerando que en una casa varios integrantes tienen auto y que además tendrán invitados. Es un solo QR por los cuatro partidos.

Los vecinos involucrados residen en avenidas como Las Américas, Pablo Livas, Nuevo León y Exposición, en colonias como La Guerra, La Hacienda, Marte y Polanco, entre otras.

"Mandamos hacer 4,000; no los queremos entregar aún. Ya les comunicamos a los vecinos que se esperen unos días, para evitar la clonación de los mismos; queremos entregarlos de manera muy segura. Por ahí tenemos muy seguido en cada uno de los partidos muchachos a los que les llaman franeleros y sabemos que tenían interés en adquirir los QR; obviamente, no lo vamos a permitir", advirtió.

"Alguna vecina nos decía que se había acercado con ella, que si les echaba la mano a manera de hacerlo, y esas cosas a nosotros nos alertan y qué bueno que lo sabemos. Entonces, si uno ya se acercó y nosotros cometemos el error de otorgar este QR, pues obviamente los vecinos, en lugar de estar cómodos, van a estar incómodos, y lo que queremos es que el vecino que está en la zona FIFA tenga la entrada y salida, y además disfrute y mucho el tema de los partidos", expresó.


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