Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hacienda_vuelve_a_subir_subsidios_conflicto_medio_oriente_f427445b97
Finanzas

Hacienda vuelve a subir subsidios por conflicto en Medio Oriente

Se detalló que los estímulos aplicados al IEPS continuarán mientras el precio del petróleo se mantenga por encima de lo previsto en el presupuesto

  • 26
  • Abril
    2026

Ante la volatilidad en los precios internacionales del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió incrementar los estímulos fiscales a la gasolina Magna y al diésel, con el objetivo de contener el impacto en los consumidores, mientras que la gasolina Premium quedó sin apoyo para esta semana.

De acuerdo con lo publicado por la dependencia, del 25 de abril al 1 de mayo se aplicarán estímulos del 15.68% para la gasolina Magna y del 33.22% para el diésel.

En términos prácticos, esto representa una reducción de $1.05 pesos por litro en la gasolina regular y de $2.44 pesos por litro en el diésel.

En contraste, la gasolina Premium no recibirá subsidio, por lo que continuará pagando el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Este ajuste responde al incremento en los precios del crudo a nivel global, presionados por las tensiones geopolíticas.

En ese sentido, Hacienda busca amortiguar los efectos en el mercado interno mediante el IEPS, evitando alzas abruptas en los precios finales al consumidor.

hacienda-vuelve-a-subir-subsidios-conflicto-medio-oriente.jpg

Encarecimiento de los combustibles responde a factores externos: Núñez Martínez

Al respecto, Víctor Hugo Núñez Martínez, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP, explicó que el encarecimiento de los combustibles responde a factores externos.

“El aumento en los precios de la gasolina y el diésel responde a factores externos, principalmente el conflicto bélico en el Golfo Pérsico, y no a problemas internos de la economía mexicana”, afirmó.

A su vez, detalló que los estímulos aplicados al IEPS continuarán mientras el precio del petróleo se mantenga por encima de lo previsto en el presupuesto.

“El mecanismo se seguirá aplicando hasta que se agote el conflicto bélico y los precios regresen a lo establecido”, sostuvo Núñez Martínez, quien añadió que los futuros del crudo apuntan a que podría regresar a un rango de entre $60 y $70 dólares por barril una vez concluida la guerra.

En paralelo, el gobierno federal ha mantenido acuerdos con empresarios del sector para fijar una referencia en los precios al público: alrededor de $24 pesos por litro para la gasolina Magna y $28 pesos para el diésel, con el objetivo de evitar incrementos bruscos en las estaciones de servicio.

hacienda-vuelve-a-subir-subsidios-conflicto-medio-oriente.jpg

Actualmente, el precio promedio nacional se ubica en $23.67 pesos por litro para la Magna, $28.30 pesos para la Premium y $28.25 pesos para el diésel, de acuerdo con datos de PetroIntelligence.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wall_street_rojo_6f0f7d6526
Wall Street abre rojo con mirada puesta sobre Irán
finanzas_gasolina_bf9163bb42
México y empresarios acuerdan un tope de $28 el litro de diésel
jerico_coahuila_a0e36d29bc
Urgen apoyar la Soberanía Alimentaria en México: Jerico Abramo
publicidad

Últimas Noticias

facilitan_comercio_de_equipos_para_investigacion_clinica_2d706a6cf3
Captarían US$450 millones en IED con venta de equipo clínico
foro_empresarial_coahuila1_56da35c04f
Analizan en foro perfiles que demanda la industria en Coahuila
EH_DOS_FOTOS_2026_04_27_T133351_469_6c9cb221e4
Arranca juicio de Musk contra OpenAI y Sam Altman en California
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×