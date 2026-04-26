Hacienda vuelve a subir subsidios por conflicto en Medio Oriente

Ante la volatilidad en los precios internacionales del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió incrementar los estímulos fiscales a la gasolina Magna y al diésel, con el objetivo de contener el impacto en los consumidores, mientras que la gasolina Premium quedó sin apoyo para esta semana.

De acuerdo con lo publicado por la dependencia, del 25 de abril al 1 de mayo se aplicarán estímulos del 15.68% para la gasolina Magna y del 33.22% para el diésel.

En términos prácticos, esto representa una reducción de $1.05 pesos por litro en la gasolina regular y de $2.44 pesos por litro en el diésel.

En contraste, la gasolina Premium no recibirá subsidio, por lo que continuará pagando el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Este ajuste responde al incremento en los precios del crudo a nivel global, presionados por las tensiones geopolíticas.

En ese sentido, Hacienda busca amortiguar los efectos en el mercado interno mediante el IEPS, evitando alzas abruptas en los precios finales al consumidor.

Encarecimiento de los combustibles responde a factores externos: Núñez Martínez

Al respecto, Víctor Hugo Núñez Martínez, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP, explicó que el encarecimiento de los combustibles responde a factores externos.

“El aumento en los precios de la gasolina y el diésel responde a factores externos, principalmente el conflicto bélico en el Golfo Pérsico, y no a problemas internos de la economía mexicana”, afirmó.

A su vez, detalló que los estímulos aplicados al IEPS continuarán mientras el precio del petróleo se mantenga por encima de lo previsto en el presupuesto.

“El mecanismo se seguirá aplicando hasta que se agote el conflicto bélico y los precios regresen a lo establecido”, sostuvo Núñez Martínez, quien añadió que los futuros del crudo apuntan a que podría regresar a un rango de entre $60 y $70 dólares por barril una vez concluida la guerra.

En paralelo, el gobierno federal ha mantenido acuerdos con empresarios del sector para fijar una referencia en los precios al público: alrededor de $24 pesos por litro para la gasolina Magna y $28 pesos para el diésel, con el objetivo de evitar incrementos bruscos en las estaciones de servicio.

Actualmente, el precio promedio nacional se ubica en $23.67 pesos por litro para la Magna, $28.30 pesos para la Premium y $28.25 pesos para el diésel, de acuerdo con datos de PetroIntelligence.

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