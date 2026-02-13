Podcast
Finanzas

Pemex vuelve al mercado local con emisión récord de $1,837 mdd

La operación se realizó en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se alinea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035

  • 13
  • Febrero
    2026

La empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó este viernes al mercado local de capitales con la ejecución de la mayor emisión corporativa en la historia del mercado doméstico.

A través de la modalidad de “vasos comunicantes”, la institución colocó $31,500 millones de pesos (poco más de $1,837 millones de dólares), superando las expectativas iniciales de financiamiento.

La operación se realizó en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se alinea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035.

Según informó la empresa en un comunicado, la estructura de la colocación se dividió en tres tramos estratégicos para diversificar el riesgo y los plazos de pago.

nota-finanzas-hacienda-record.jpeg

El primer tramo consistió en $9,005 millones de pesos a un plazo de 5.2 años bajo una tasa flotante; el segundo, y más robusto, alcanzó los $16,999 millones de pesos con un vencimiento a 8.5 años a tasa fija nominal. Finalmente, el tercer tramo sumó $5,496 millones de pesos a un plazo de 10.5 años bajo una tasa fija real.

Confianza del mercado y reducción de costos

A pesar de que Pemex se mantiene como la petrolera más endeudada del mundo —con un pasivo acumulado de $84,500 millones de dólares—, la respuesta de los inversionistas locales e internacionales fue notable.

La demanda total ascendió a $63,285 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.5 veces respecto al monto objetivo original de 25,000 millones de pesos.

 

Este fuerte apetito de los inversionistas permitió a la estatal reducir significativamente el costo de financiamiento. Los instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs), con reducciones de 40 puntos base en el tramo flotante, 37 puntos base en el tramo fijo nominal y 48 puntos base en el tramo fijo real. En promedio, la reducción fue de 42 puntos base respecto a las tasas indicadas al inicio de la jornada.

Estrategia de saneamiento financiero

La empresa fue enfática al señalar que esta colocación no incrementará los saldos totales de su deuda. El objetivo principal de los recursos obtenidos es el pago de pasivos financieros con amortización programada para el año 2026. Con esto, la administración busca suavizar el perfil de vencimientos y mejorar la liquidez de la petrolera en el mediano plazo.

En el proceso participaron como agentes colocadores instituciones de primer nivel como Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más. La SHCP subrayó que acompañó a la petrolera en todo momento, validando la confianza en el nuevo plan de capitalización y financiamiento de la paraestatal.


