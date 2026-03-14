Hacienda activa subsidio al diésel ante alza del petróleo

Ante el aumento en los precios internacionales del petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público activó un subsidio al impuesto que se aplica al diésel, aunque dejó sin estímulo fiscal a las gasolinas.

Hacienda activa estímulo al diésel

De acuerdo con un acuerdo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, del 14 al 20 de marzo se aplicará un estímulo de 35.21% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra por cada litro de diésel, combustible utilizado principalmente en el transporte de mercancías.

Con esta medida, los consumidores pagarán únicamente $4.7710 pesos por concepto del impuesto, ya que $2.5924 pesos por litro serán cubiertos por el gobierno federal.

La decisión se da luego de que, durante la semana, el precio internacional del petróleo superó en varias ocasiones los 100 dólares por barril, situación influida por la tensión derivada del conflicto en Medio Oriente.

Precios actuales del diésel en México

En el país, el precio promedio del diésel se ubica en $27.95 pesos por litro. En la Ciudad de México ronda los $27.50 pesos, mientras que en Jalisco se comercializa alrededor de $27.81 pesos.

Gasolinas se mantienen sin estímulo fiscal

Hacienda también informó que, durante el mismo periodo, no se otorgarán estímulos fiscales a la gasolina regular ni a la premium.

No obstante, recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum renovó con empresarios gasolineros un acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular o magna por debajo de los $24 pesos por litro.

Actualmente, el precio promedio nacional de la gasolina regular es de $22.63 pesos por litro, mientras que la premium se vende en promedio en $25.84 pesos. En estados como Nuevo León, esta última llega a alcanzar los $27 pesos por litro.

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