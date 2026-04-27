México y Arizona impulsan comercio bajo el T-MEC

En un esfuerzo por impulsar el comercio internacional y fortalecer a los negocios familiares, representantes de México y Arizona sostuvieron un encuentro de alto nivel enfocado en ampliar la cooperación económica bajo el marco del T-MEC.

La reunión concentró a empresarios y actores clave del sector productivo, consolidando a ambas regiones como socios estratégicos en América del Norte.

El encuentro, organizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), la Arizona Hispanic Chamber of Commerce y el Consulado General de México en Phoenix, permitió abrir un diálogo directo para identificar oportunidades de inversión, proveeduría y expansión comercial.

En este contexto, se destacó la relevancia de generar vínculos binacionales que beneficien especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, subrayó la importancia de traducir los acuerdos internacionales en beneficios concretos: “El comercio internacional no puede quedarse únicamente en las grandes cifras; debe convertirse en oportunidades reales para las micro, pequeñas y medianas empresas, para los negocios familiares y para quienes todos los días sostienen la economía desde sus comunidades”.

Asimismo, las organizaciones coincidieron en que el T-MEC representa una plataforma clave para elevar la competitividad regional, aunque enfatizaron que su impacto dependerá de la integración efectiva de las pymes en cadenas de valor, procesos de exportación e inversión.

En este sentido, se resaltó que los negocios familiares constituyen un pilar fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Por su parte, Mónica Villalobos, CEO de la Cámara Hispana de Comercio de Arizona, reiteró la disposición del organismo para colaborar con empresas mexicanas y fortalecer su presencia en el mercado estadounidense.

A su vez, las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de impulsar la colaboración binacional y generar mayores oportunidades de desarrollo para ambas economías.

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