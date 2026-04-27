Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_27_at_7_24_52_PM_acf680b065
Finanzas

México y Arizona impulsan comercio bajo el T-MEC

Empresarios buscan integrar pymes y negocios familiares a cadenas de valor para fortalecer la cooperación económica regional

  • 27
  • Abril
    2026

En un esfuerzo por impulsar el comercio internacional y fortalecer a los negocios familiares, representantes de México y Arizona sostuvieron un encuentro de alto nivel enfocado en ampliar la cooperación económica bajo el marco del T-MEC. 

La reunión concentró a empresarios y actores clave del sector productivo, consolidando a ambas regiones como socios estratégicos en América del Norte.

El encuentro, organizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), la Arizona Hispanic Chamber of Commerce y el Consulado General de México en Phoenix, permitió abrir un diálogo directo para identificar oportunidades de inversión, proveeduría y expansión comercial. 

En este contexto, se destacó la relevancia de generar vínculos binacionales que beneficien especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, subrayó la importancia de traducir los acuerdos internacionales en beneficios concretos: “El comercio internacional no puede quedarse únicamente en las grandes cifras; debe convertirse en oportunidades reales para las micro, pequeñas y medianas empresas, para los negocios familiares y para quienes todos los días sostienen la economía desde sus comunidades”.

Asimismo, las organizaciones coincidieron en que el T-MEC representa una plataforma clave para elevar la competitividad regional, aunque enfatizaron que su impacto dependerá de la integración efectiva de las pymes en cadenas de valor, procesos de exportación e inversión. 

En este sentido, se resaltó que los negocios familiares constituyen un pilar fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Por su parte, Mónica Villalobos, CEO de la Cámara Hispana de Comercio de Arizona, reiteró la disposición del organismo para colaborar con empresas mexicanas y fortalecer su presencia en el mercado estadounidense. 

A su vez, las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de impulsar la colaboración binacional y generar mayores oportunidades de desarrollo para ambas economías.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_28_at_7_34_49_PM_20fa30ab4c
Manufactura avanzada la ventaja de México para revisión del T-MEC
Whats_App_Image_2026_04_28_at_6_15_13_PM_e61a705315
Tamaulipas busca abatir el rezago en infraestructura escolar
innova_fest_ofrecera_17_millones_para_impulsar_innovacion_444ff92c49
InnovaFest ofrecerá $17 millones en proyectos de emprendedores
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_56_19_PM_992b20e518
Bajan gobierno y empresarios diésel a $27 pesos el litro
AP_26119094041323_da9636f99a
Tigres derrota al Nashville por 1-0 y sueña con la Final de Conca
Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_46_02_PM_951283e676
Previenen también en embarazadas y bebés los efectos del plomo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×