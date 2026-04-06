Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
impulsan_conectividad_aerea_ruta_directa_vancouver_f0064f1de0
Nuevo León

Impulsan conectividad aérea con ruta directa a Vancouver

Actualmente cuenta con 65 rutas aéreas activas, de las cuales 38 son nacionales y 27 internacionales, lo que fortalece su conectividad con destinos clave

  • 06
  • Abril
    2026

Nuevo León impulsó este lunes la conectividad aérea internacional establecer una ruta directa Monterrey–Vancouver, la cual operará tres veces por semana durante la temporada invernal.

A través de la Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado se busca que dicha ruta sea operada por Air Canada desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

impulsan-conectividad-aerea-ruta-directa-vancouver.jpg

La titular de la dependencia, Maricarmen Martínez Villarreal, detalló que optan por la conexión de vuelos, los cuales son cada vez más frecuentes en la entidad.

“Esta nueva ruta directa con Vancouver amplía la conectividad internacional de Nuevo León y fortalece su vinculación con Canadá. Seguimos generando más opciones de conexión que facilitan la llegada de visitantes y el desarrollo de oportunidades para el turismo y los negocios en el estado” señaló.

Por otra parte, el director Comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, reiteró  el trayecto que para llegar estratégicamente a nuevas rutas como la Monterrey-Vancouver.

“Nos hemos consolidado como la única aerolínea con vuelos directos desde Nuevo León a Canadá con la ruta Monterrey–Toronto, a la que ahora se suma la nueva ruta Monterrey–Vancouver. Asimismo, continuamos nuestra expansión estratégica en México y América Latina”.

Dicha ruta operará durante la temporada invernal, del 3 de diciembre de 2026 al 24 de abril de 2027, con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y sábado.

impulsan-conectividad-aerea-ruta-directa-vancouver.jpg

Hasta el momento, Nuevo León cuenta con 65 rutas aéreas activas, de las cuales 38 son nacionales y 27 internacionales, lo que fortalece su conectividad con destinos clave en América y Europa.

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_2a6cb6a092
Buscan reconocer a residentes médicos como trabajadores
alerta_tesoreria_sobre_modalidad_fraude_extorsion_1183a25272
Alertan a funcionarios sobre modalidad de extorsión y fraude
piden_dejar_temas_politicos_trabajar_en_ley_de_transparencia_5b68b01335
Piden dejar temas políticos para trabajar en Ley de Transparencia
publicidad

Últimas Noticias

Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Avala SCJN a UIF bloquear cuentas sin orden judicial
5210ee3c_976d_4411_a766_b8d079ed8ec3_10ab06413f
Operativo de Semana Santa en Arteaga deja saldo blanco
IMG_3583_42c3438bdb
Saltillo limpia callejones, pero basura regresa a los pocos días
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×