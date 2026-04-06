Impulsan conectividad aérea con ruta directa a Vancouver

Nuevo León impulsó este lunes la conectividad aérea internacional establecer una ruta directa Monterrey–Vancouver, la cual operará tres veces por semana durante la temporada invernal.

A través de la Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado se busca que dicha ruta sea operada por Air Canada desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La titular de la dependencia, Maricarmen Martínez Villarreal, detalló que optan por la conexión de vuelos, los cuales son cada vez más frecuentes en la entidad.

“Esta nueva ruta directa con Vancouver amplía la conectividad internacional de Nuevo León y fortalece su vinculación con Canadá. Seguimos generando más opciones de conexión que facilitan la llegada de visitantes y el desarrollo de oportunidades para el turismo y los negocios en el estado” señaló.

Por otra parte, el director Comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, reiteró el trayecto que para llegar estratégicamente a nuevas rutas como la Monterrey-Vancouver.

“Nos hemos consolidado como la única aerolínea con vuelos directos desde Nuevo León a Canadá con la ruta Monterrey–Toronto, a la que ahora se suma la nueva ruta Monterrey–Vancouver. Asimismo, continuamos nuestra expansión estratégica en México y América Latina”.

Dicha ruta operará durante la temporada invernal, del 3 de diciembre de 2026 al 24 de abril de 2027, con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y sábado.

Hasta el momento, Nuevo León cuenta con 65 rutas aéreas activas, de las cuales 38 son nacionales y 27 internacionales, lo que fortalece su conectividad con destinos clave en América y Europa.

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