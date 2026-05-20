Samuel García resalta alza de exportaciones por Acuerdo con UE

Previo a la firma del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, el gobernador Samuel García destacó este miércoles que dicho pacto podría incrementar hasta un 50% las exportaciones a la Unión Europea para 2030, para llegar a la meta de 36.1 mil millones de dólares.

A través de redes sociales, el mandatario estatal destacó que este acuerdo comercial podría abrir el mercado en beneficio de más de 450 millones de personas.

En el mejor momento posible

Acuerdo México - Unión Europea pic.twitter.com/L1CMSdaL3i — Samuel García (@samuel_garcias) May 20, 2026

Este acuerdo prevé que casi se anulen los aranceles por un acceso preferencial a través de trámites más simples, rápidos y eficaces.

Estas exportaciones podrían diversificar los mercados, debido a que sería la industria del campo aquellos sectores que se vean con mayores beneficios, debido a que entrarían sin esta medida económica. Sus productos abarcan desde el aguacate michoacano y las berries de Jalisco hasta el tequila y el mezcal.

En tanto, los productos mexicanos que se encuentran protegidos por la Unión Europea para que no vendan dichos productos, los cuales son:

Café Chiapas

Chile habanero de Yucatán

Cajeta de Celaya

Mango Ataulfo de Soconusco

Vainilla de Papantla

Por otra parte, la industria automotriz y de autopartes fortalecerá a las manufacturas mexicanas que accederán a un total de 27 países europeos sin medidas económicas.

En tanto, la inversión de la Unión Europea prevé fortalecer el Plan México, debido a que se considera como la segunda fuente de inversión extranjera con más de 13,500 empresas.

Estos son algunos de los beneficios del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea

La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló algunos de los beneficios de este acuerdo tanto para México como para los miembros de la Unión Europea.

Se busca fortalecer a México como una alianza estratégica con el fin de ampliar las posibilidades para productores y empresas mexicanas.

"Más oportunidades para productores y empresas mexicanas Amplía las posibilidades para que más productos mexicanos lleguen al mercado europeo y facilita mejores condiciones para que empresas, especialmente pequeñas y medianas, participen en el comercio internacional"

Dicha relación comercial también busca fortalecer compromisos en materia de integridad, derechos laborales, sostenibilidad y combate al cambio climático.

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