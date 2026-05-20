Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
samuel_garcia_somos_el_motor_industria_b5fc6382b6
Finanzas

Samuel García resalta alza de exportaciones por Acuerdo con UE

Estas exportaciones podrían diversificar los mercados, debido a que sería la industria del campo aquellos sectores que se vean con mayores beneficios

  • 20
  • Mayo
    2026

Previo a la firma del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, el gobernador Samuel García destacó este miércoles que dicho pacto podría incrementar hasta un 50% las exportaciones a la Unión Europea para 2030, para llegar a la meta de 36.1 mil millones de dólares.

A través de redes sociales, el mandatario estatal destacó que este acuerdo comercial podría abrir el mercado en beneficio de más de 450 millones de personas.

Este acuerdo prevé que casi se anulen los aranceles por un acceso preferencial a través de trámites más simples, rápidos y eficaces.

Estas exportaciones podrían diversificar los mercados, debido a que sería la industria del campo aquellos sectores que se vean con mayores beneficios, debido a que entrarían sin esta medida económica. Sus productos abarcan desde el aguacate michoacano y las berries de Jalisco hasta el tequila y el mezcal.

En tanto, los productos mexicanos que se encuentran protegidos por la Unión Europea para que no vendan dichos productos, los cuales son:

  • Café Chiapas
  • Chile habanero de Yucatán
  • Cajeta de Celaya 
  • Mango Ataulfo de Soconusco 
  • Vainilla de Papantla

Por otra parte, la industria automotriz y de autopartes fortalecerá a las manufacturas mexicanas que accederán a un total de 27 países europeos sin medidas económicas.

En tanto, la inversión de la Unión Europea prevé fortalecer el Plan México, debido a que se considera como la segunda fuente de inversión extranjera con más de 13,500 empresas.

Estos son algunos de los beneficios del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea

La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló algunos de los beneficios de este acuerdo tanto para México como para los miembros de la Unión Europea.

Se busca fortalecer a México como una alianza estratégica con el fin de ampliar las posibilidades para productores y empresas mexicanas.

"Más oportunidades para productores y empresas mexicanas Amplía las posibilidades para que más productos mexicanos lleguen al mercado europeo y facilita mejores condiciones para que empresas, especialmente pequeñas y medianas, participen en el comercio internacional"

Dicha relación comercial también busca fortalecer compromisos en materia de integridad, derechos laborales, sostenibilidad y combate al cambio climático.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

large_petroleo_texas_supera_100_dolares_desde_2022_61c61aaed3_f40ba4fc12
Petróleo de Texas cae 5.7% por diálogo entre EUA e Irán
EH_UNA_FOTO_831d183839
General Motors ensamblará en Ramos Arizpe vehículos para México
carne_mexico_8b7354491b
Registran mexicanos alto consumo: 85.3 kg de carne al año
publicidad

Últimas Noticias

19150a50_f54f_4257_8842_27f033c1f5c5_8e32c58dcc
Presenta UAdeC guía contra violencia de género
Rutas_Metabolicas_04_5c56155536
Muestran gastronomía y memoria en ‘Rutas Metabólicas’
republica_checa_mexico_convocados_950dd9eafd
Chequia revela lista mundialista; México la espera en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×