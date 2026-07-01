Inflación de 2027 se aleja de la meta de Banxico

La inflación esperada para 2027 estaría en un rango superior a la meta de 3%, lo que mantiene el desafío para la política monetaria del banco central

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La expectativa de inflación para el cierre de 2027 volvió a deteriorarse al ubicarse en 3.84%, su nivel más alto desde que el Banco de México (Banxico) comenzó a levantar ese pronóstico, reflejando que los especialistas aún no anticipan un regreso al objetivo permanente de 3% del banco central.

De acuerdo con la más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas del Sector Privado de Banxico, los analistas también ajustaron a la baja su previsión de inflación para el cierre de 2026, al pasar de 4.21% a 4.20%, mientras que la expectativa de inflación subyacente para ese mismo año disminuyó de 4.24% a 4.22 por ciento.

En un análisis sobre los resultados de la encuesta, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, señaló que "la expectativa de inflación para el cierre de 2027 subió a 3.84%, su mayor nivel desde que comenzó la encuesta para 2027".

Añadió que el ajuste en las previsiones para 2026 responde al comportamiento reciente de la inflación general, aunque persisten presiones en el componente subyacente.

Asimismo, los especialistas consultados por Banxico continúan ubicando la inflación esperada para 2027 dentro de un rango superior a la meta de 3%, lo que mantiene el desafío para la política monetaria del banco central, aun cuando la inflación general ha mostrado una moderación en los meses recientes.

La encuesta también refleja que, pese a la ligera mejoría prevista para 2026, el consenso del mercado considera que el proceso de convergencia hacia el objetivo inflacionario será más lento de lo esperado, por lo que las expectativas permanecen por encima del nivel deseado para los próximos años.