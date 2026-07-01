Wall Street cierra rojo; Nasdaq baja 0.66%, arrastrado por chips

Analistas argumentaban que se trata de una corrección normal derivada de la rotación de carteras de cara al nuevo trimestre

Wall Street cerró en rojo este miércoles arrastrado por la caída de acciones de empresas de chips como Micron y Sandisk, con el mercado pendiente de la política de tipos de interés de la Reserva Federal.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.03% hasta 52,305 unidades

: sube 0.03% hasta 52,305 unidades S&P 500 : baja 0.22% hasta 7,483 unidades

: baja 0.22% hasta 7,483 unidades Nasdaq: baja 0.66% hasta 26,040 unidades

Analistas argumentaban que se trata de una corrección normal derivada de la rotación de carteras de cara al nuevo trimestre, ya que muchos inversores toman los beneficios de sus acciones tecnológicas y los destinan a opciones menos arriesgadas.

Además de Micron y Sandisk, empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) o Intel cedieron un 1.25%, un 6.9% y un 9%, respectivamente.

En cambio, Meta se disparó un 8.8% tras reportar Bloomberg y CNBC sus planes de crear un negocio de la nube, rivalizando con Amazon Web Services y otras, mediante el cual vender su excedente de capacidad de computación para las tecnologías de inteligencia artificial (IA).

Otras grandes tecnológicas también ascendieron, como Microsoft (3%), Alphabet (1.3%) y Apple (1.7%).

Warsh aseguró que los riesgos inflacionarios disminuyeron en las últimas semanas, reiteró el compromiso de esa institución de devolver la inflación al objetivo del 2% y subrayó que mantendrá su independencia a la hora de decidir la política monetaria.