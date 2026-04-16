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Finanzas

Advierten que subir precio de la tortilla presionará la inflación

Este incremento añadiría hasta 9 puntos base al índice general, que en marzo registró una tasa anual de 4.59%, de acuerdo con el Inegi

  • 16
  • Abril
    2026

El incremento en el precio de la tortilla podría convertirse en un nuevo factor de presión para la inflación en México, advirtió un análisis de Banamex, al anticipar aumentos de entre $2 y $4 pesos por kilo en las próximas semanas. 

Este ajuste ocurre en un contexto donde el producto ya se vende en algunos puntos por encima de los $30 pesos por kilo, impactando directamente el gasto de los hogares. 

Según el análisis, el alza responde al encarecimiento de insumos como la harina de maíz, así como a mayores costos operativos, incluyendo salarios, energéticos, impuestos y otros gastos regulatorios. 

En este sentido, Maseca aplicará un incremento de $450 pesos por tonelada de harina de maíz, equivalente a $25 centavos por kilo, lo que se trasladaría gradualmente al consumidor final. 

En términos de inflación, Banamex estima que este incremento añadiría hasta 9 puntos base al índice general, que en marzo registró una tasa anual de 4.59%, de acuerdo con el Inegi. 

La relevancia de la tortilla radica en su peso dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde representa 1.9%, además de su impacto indirecto en negocios como loncherías y taquerías, donde influye en 5.1% de sus precios, y en restaurantes, con 2.8 por ciento. 

“Por ahora consideramos que el posible aumento en precios de la tortilla de maíz se añade a otros riesgos al alza y mantenemos nuestro pronóstico de inflación general para cierre de año en 4.3%”, señaló Banamex. 

Pese a ello, el gobierno federal busca frenar incrementos injustificados mediante acuerdos con productores dentro del PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), ante la relevancia de este alimento consumido por más del 80% de los hogares mexicanos.


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