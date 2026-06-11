Inflación en Argentina baja a su menor nivel en ocho meses

La inflación en Argentina volvió a desacelerarse en mayo y alcanzó su nivel mensual más bajo en ocho meses, un dato que representa un respiro para el gobierno del presidente Javier Milei en medio de presiones económicas, caída de actividad en algunos sectores y cuestionamientos políticos internos.

De acuerdo con el organismo estatal de estadísticas, los precios al consumidor aumentaron 2.1% en mayo frente a abril, por debajo del registro del mes previo y también de las expectativas de analistas.

El dato fue celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una señal de avance en la estrategia oficial para contener los precios.

Inflación mensual se desacelera por segundo mes consecutivo

El resultado de mayo marca la segunda baja consecutiva en el ritmo mensual de aumentos y confirma una tendencia de moderación después de varios meses en los que los precios se mantuvieron elevados.

La inflación núcleo, que excluye precios regulados y factores estacionales, también mostró una mejora al ubicarse por debajo del 2%, indicador que el gobierno argentino considera clave para medir la tendencia de fondo de la economía.

Milei celebró públicamente el informe y respaldó a Caputo, a quien atribuye buena parte del ajuste fiscal, la disciplina monetaria y la estrategia económica que ha permitido reducir la inflación desde los niveles críticos registrados al inicio de su administración.

Aunque el resultado mensual fue positivo para el gobierno, la inflación interanual subió levemente hasta 33.2% en mayo, debido al efecto de comparación con el mismo mes del año anterior, cuando el índice había marcado un nivel especialmente bajo.

El acumulado anual mantiene presión sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos, especialmente en un contexto donde los salarios reales todavía enfrentan dificultades para recuperar terreno frente al costo de vida.

El rubro de comunicaciones fue el que registró el mayor incremento del mes, con un avance de 3.4% por el encarecimiento de servicios de telefonía e internet. También aumentaron los costos educativos, mientras que los alimentos subieron 2.5%.

Gobierno suma respaldo financiero con mejora crediticia

El dato de inflación coincidió con una mejora en la calificación soberana de Argentina, que pasó de una categoría considerada de alto riesgo de incumplimiento a una nota superior con perspectiva estable.

La revisión fue interpretada como un respaldo a la capacidad del gobierno para cumplir compromisos de deuda y como una señal favorable para el objetivo de Milei de reinsertar al país en los mercados internacionales de capital.

Aunque Argentina todavía se mantiene lejos del grado de inversión, la mejora representa un avance para una economía que ha enfrentado recurrentes crisis de deuda y episodios de incumplimiento durante las últimas décadas.

Menor inflación no elimina los desafíos económicos

Milei llegó al poder con la promesa de frenar los fuertes aumentos de precios, reducir el déficit fiscal y transformar el modelo económico argentino mediante medidas de austeridad y desregulación.

Desde entonces, el gobierno ha logrado un superávit presupuestario poco común en la historia reciente del país y una reducción importante de la inflación anual, que superaba el 200% cuando inició su administración.

Sin embargo, la desaceleración de precios todavía no se traduce plenamente en alivio para todos los sectores. El comercio minorista y la industria manufacturera continúan resentidos por la caída de actividad, mientras el desempleo ha mostrado incrementos moderados por despidos en sectores que enfrentan mayor competencia de importaciones.

El avance económico llega en un momento de desgaste político para el oficialismo, marcado por investigaciones y señalamientos de corrupción que han generado críticas contra figuras cercanas al presidente.

Uno de los casos más recientes involucra a Manuel Adorni, jefe de Gabinete y colaborador cercano de Milei, quien quedó bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras señalamientos relacionados con viajes, compras de bienes raíces y recursos no declarados.

En ese contexto, el nuevo dato de inflación ofrece oxígeno político al gobierno, aunque el reto principal será convertir la desaceleración estadística en una mejora visible para los ingresos, el empleo y el consumo de los argentinos.

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