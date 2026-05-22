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Finanzas

Inegi reporta baja de inflación en mayo; se ubica en 4.11% anual

El indicador mostró una desaceleración frente al 4.45% reportado en abril y rompió una racha de tres meses consecutivos al alza

  • 22
  • Mayo
    2026

La inflación en México mostró una desaceleración durante la primera quincena de mayo y se ubicó en 4.11% anual, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato representa una disminución frente al 4.45% registrado durante abril y marca un respiro en la tendencia inflacionaria luego de tres meses consecutivos de incrementos.

De acuerdo con el organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una caída de 0.16% respecto a la quincena previa.

Inflación subyacente sigue presionando

El Inegi detalló que el índice subyacente, considerado uno de los principales indicadores para medir la tendencia general de precios al excluir productos de alta volatilidad, aumentó 0.13% quincenal y 4.22% anual.

Dentro de este componente, las mercancías registraron un incremento de 0.09% en la quincena y de 3.83% a tasa anual.

En tanto, los servicios avanzaron 0.17% respecto al periodo inmediato anterior y 4.59% en comparación anual.

Energéticos ayudan a contener la inflación

El componente no subyacente mostró una disminución de 1.14% quincenal, aunque mantuvo un aumento anual de 3.73%.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno tuvieron una baja de 1.64% en la quincena, factor que ayudó a moderar la inflación general.

Sin embargo, a tasa anual todavía muestran un incremento de 3.24%.

Por su parte, los productos agropecuarios disminuyeron 0.53% frente a la quincena anterior, aunque registraron un aumento anual de 4.32%.

Jitomate y papa encabezan alzas

Entre los productos con mayores incrementos de precio durante la primera mitad de mayo destacaron el jitomate, con un aumento de 5.39%; la papa y otros tubérculos, con 5.46%, así como el transporte aéreo, que subió 4.34%.

En términos anuales, los rubros que más presionaron la inflación fueron bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, con un alza de 7.67%.

También sobresalieron restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.78%; seguros y servicios financieros, con 6.14%; servicios educativos, con 5.94%, y salud, con 5.13%.

Gobierno mantiene estrategia antiinflacionaria

Los nuevos datos inflacionarios se dan después de que el gobierno federal anunciara el pasado 16 de abril una estrategia para contener el aumento de precios.

El plan contempla subsidios a combustibles, acuerdos con productores y cadenas comerciales, además de acciones para mejorar la distribución de alimentos en el país.


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