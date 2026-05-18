Precios de alimentos en México repuntan 8%; duplican inflación

La inflación alimentaria en México ya supera el 8% anual y prácticamente duplica a la inflación general del país, que actualmente se ubica en 4.45%, encendiendo alertas por el impacto directo al bolsillo de las familias.

De acuerdo con un estudio hecho por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el precio promedio de la canasta básica alimentaria alcanzó los $2,121.59 pesos en mayo, tras registrar un aumento mensual de 0.72%, equivalente a $15.14 pesos.

El análisis, realizado en los 32 estados del país, reveló que los productos con mayores incrementos en el último mes fueron el chile poblano, con un alza de 15.47%, al pasar de $71.38 a $82.42 pesos; la papa, con 13.22%, de $38.09 a $43.13 pesos; la sal de mesa, con 6.42%, de $23.38 a $24.88 pesos; la pasta para sopa, con 4.15%, de $12.06 a $12.56 pesos; y el papel higiénico, con 3.14%, de $32.84 a $33.88 pesos.

Además, Sonora encabezó las entidades con mayores variaciones de precios en la canasta básica, con 5.78%; seguido de Baja California Sur, con 5.70%; Veracruz, con 4.93%; Hidalgo, con 3.70%; y Campeche, con 3.53%.

En tanto, el Estado de México se posicionó como la entidad con la canasta básica más cara, con un costo promedio de $2,450 pesos, seguido de Colima, con $2,369 pesos; Nayarit, con $2,292 pesos; Durango, con $2,277 pesos; y Zacatecas, con $2,269 pesos.

Según el organismo, el aumento sostenido en alimentos continúa afectando principalmente a los hogares de menores ingresos y a las zonas rurales.

“Mientras la inflación general está en 4.45%, la inflación alimentaria anual se encuentra en 8.29%, casi al doble”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

El representante del organismo cuestionó además la reciente reducción de tasas de interés por parte del Banco de México, al considerar que “la inflación que verdaderamente impacta a la mayoría de la población es la alimentaria”.

A este panorama se suma la desaceleración económica y las alertas internacionales sobre el desempeño financiero del país.

A su vez, Anpec señaló que “la combinación de inflación persistente, bajo crecimiento económico e inversión contenida genera riesgos de estanflación y una mayor pérdida del poder adquisitivo en México”.

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