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Finanzas

Inflación interanual de EUA se dispara; el más alto en tres años

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, este incremento estuvo impulsado por un alza del 7% en los precios de la gasolina

  • 10
  • Junio
    2026

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos registró el nivel más alto desde hace tres años, cuando sus números se dispararon hasta un 4.2% en el mes de mayo.

De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) este dato de inflación es  cuatro décimas mayor que el registrado el mes anterior y superior al 2.4% de febrero pasado, antes de que se desatara la guerra contra Irán.

Esta inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, aumentó al 2.9%, una décima más que en abril, revela el informe.

Conflicto en Medio Oriente amenaza cese al fuego

La guerra en Irán, que ya supera los cien días en medio de nuevas amenazas al frágil alto el fuego, ha disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso por el estrecho de Ormuz.

En términos mensuales, la inflación subió un 0.5% en el quinto mes de 2026, después del incremento del 0.6% anterior.

El índice de energía representó más del 60% del aumento mensual y llegó a un 3.9% en mayo, tras haber subido un 3.8% y 10.9% en abril y marzo, respectivamente.

Incremento se impulsa por alza en precios de la gasolina

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, este incremento estuvo impulsado por un alza del 7% en los precios de la gasolina, que este miércoles se sitúan por encima de los $4.15 dólares el galón como promedio en Estados Unidos.

En términos interanuales, el componente de energía aumentó un 23.5%, mientras que el de alimentos creció un 3.1%.

La atención médica, las comunicaciones, las tarifas aéreas, el cuidado personal y la recreación estuvieron entre los índices que aumentaron en mayo.

Entre los que disminuyeron se incluyen los vehículos nuevos, el mobiliario y los artículos para el hogar.


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