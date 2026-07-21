Inician tercera ronda de negociaciones sobre revisión del T-MEC

Los equipos negociadores mexicano y estadounidense se reúnen desde hoy y hasta este próximo jueves 23 en la Ciudad de México

México y Estados Unidos dieron inicio a la tercera ronda de negociaciones bilaterales como parte de la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con reuniones que se llevarán a cabo desde este martes y hasta el jueves 23 de julio en la Ciudad de México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida esta mañana, en las instalaciones de la dependencia, a una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que visita nuestro país.

Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del TMEC . Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto. pic.twitter.com/g29Gs1uxsW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2026

Los equipos negociadores mexicano y estadounidense se reúnen desde hoy y hasta el jueves 23, en la Ciudad de México, como parte de la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión conjunta del TMEC.

Abordarán temas sobre equipos técnicos en reunión T-MEC

El día de hoy, las conversaciones se llevan a cabo en el ámbito de equipos técnicos.

El secretario Ebrard dio la bienvenida a ambos equipos y expresó su confianza en que las conversaciones serán fructíferas.

A su vez, el funcionario ha expresado que “para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo”, la cual le ha permitido consolidarse como el mayor exportador a Estados Unidos, en beneficio de trabajadores y empresas asentadas en el país.