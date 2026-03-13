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Tamaulipas

Trabajadores de Cruz Roja en Tamaulipas inician paro

Personal de la Cruz Roja en Ciudad Victoria suspendió servicios y ambulancias para exigir salarios caídos y denunciar carencias en la institución

  • 13
  • Marzo
    2026

Trabajadoras y trabajadores de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tamaulipas, se declaran en paro de labores y a partir de este momento los servicios y las ambulancias se detienen como una forma de presionar a la sede nacional.  

En estos momentos realizan una manifestación en las instalaciones ubicadas en Ciudad Victoria para expresar su inconformidad frente a salarios caídos, falta de apoyos por parte de la sede nacional y un sin número de carencias que dañan a la institución.


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