¡Congelados! Playoffs de NFL se jugarán con clima gélido

Los juegos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la Temporada 2025 del futbol americano de la National Football League (NFL) estarán ‘helados’.

Y no por falta de pasión o emoción, sino porque se celebrarán en medio de temperaturas gélidas entre este sábado, el domingo y el lunes… según el pronóstico del tiempo.

El clima más frío se presenta este sábado por la noche en Chicago, Illinois, en Soldier Field Stadium, sitio en el cual se esperan -4 grados Celsius durante la batalla en la cual Osos recibe a Empacadores de Green Bay.

Le siguen Pittsburgh, Pensilvania (en Acrisure Stadium, con el duelo de Texanos de Houston vs. Acereros de Pittsburgh, el lunes), y Foxborough, Massachusetts (en Gillette Stadium, con el encuentro entre Cargadores de Los Ángeles y Patriotas de Nueva Inglaterra, el domingo), escenarios en los que la temperatura mínima será de -3 grados Celsius.

El domingo en Filadelfia, Pensilvania, en Lincoln Financial Field, se esperan 0 grados Celsius durante el partido de 49ers de San Francisco ante los actuales campeones, Águilas de Filadelfia.

En los dos cotejos restantes estarán un poco menos frías las condiciones: 8 grados Celsius en Carolina del Norte, sitio en el que Carneros de Los Ángeles visita a Panteras en Bank of America Stadium; y 5 grados Celsius en Jacksonville, Florida, lugar en el que Bills de Buffalo visita a Jaguares en EverBank Stadium.

El frío también 'juega'

Sábado

Carneros en Carolina

15:30 horas*

Bank of America Stadium

Carolina del Norte, EUA

PRONÓSTICO: Mínima: 8 grados Celsius. Máxima: 22 grados Celsius. 88% de probabilidad de lluvia. Se esperan tormentas.

Green Bay en Chicago

19:00 horas*

Soldier Field

Chicago, Illinois, EUA

PRONÓSTICO: Mínima: -4 grados Celsius. Máxima: 3 grados Celsius. 94% de probabilidad de lluvia. Más frío, con períodos de nieve y lluvia, acumulándose de una capa a un centímetro, con brisa por la tarde.

Domingo

Buffalo en Jacksonville

12:00 horas*

EverBank Stadium

Jacksonville, Florida, EUA

PRONÓSTICO: Mínima: 5 grados Celsius. Máxima: 19 grados Celsius. 60% de probabilidad de lluvia. Lluvias y llovizna temprano; mucho más frío.

San Francisco en Filadelfia

15:30 horas*

Lincoln Financial Field

Filadelfia, Pensilvania, EUA

PRONÓSTICO: Mínima: -1 grado Celsius. Máxima: 9 grados Celsius. 23% de probabilidad de lluvia. Aclarando; parcialmente nublado.

Cargadores en Nueva Inglaterra

19:00 horas*

Gillette Stadium

Foxborough, Massachusetts, EUA

PRONÓSTICO: Mínima: -3 grados Celsius. Máxima: 6 grados Celsius. 60% de probabilidad de lluvia. Lluvias y llovizna temprano; áreas de nubosidad.

Lunes

Houston en Pittsburgh

19:15 horas*

Acrisure Stadium

Pittsburgh, Pensilvania, EUA

PRONÓSTICO: Mínima: 0 grados Celsius. Máxima: 4 grados Celsius. 11% de probabilidad de lluvia. Continuará nublado; parcialmente nublado.

*Tiempo de Monterrey

