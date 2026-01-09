¡Congelados! Playoffs de NFL se jugarán con clima gélido
En cuatro de seis duelos de la ronda de comodines, que inician este sábado en la postemporada de la NFL, se registrarán temperaturas abajo de cero grados
Los juegos de la Ronda de Comodines de los Playoffs de la Temporada 2025 del futbol americano de la National Football League (NFL) estarán ‘helados’.
Y no por falta de pasión o emoción, sino porque se celebrarán en medio de temperaturas gélidas entre este sábado, el domingo y el lunes… según el pronóstico del tiempo.
El clima más frío se presenta este sábado por la noche en Chicago, Illinois, en Soldier Field Stadium, sitio en el cual se esperan -4 grados Celsius durante la batalla en la cual Osos recibe a Empacadores de Green Bay.
Le siguen Pittsburgh, Pensilvania (en Acrisure Stadium, con el duelo de Texanos de Houston vs. Acereros de Pittsburgh, el lunes), y Foxborough, Massachusetts (en Gillette Stadium, con el encuentro entre Cargadores de Los Ángeles y Patriotas de Nueva Inglaterra, el domingo), escenarios en los que la temperatura mínima será de -3 grados Celsius.
El domingo en Filadelfia, Pensilvania, en Lincoln Financial Field, se esperan 0 grados Celsius durante el partido de 49ers de San Francisco ante los actuales campeones, Águilas de Filadelfia.
En los dos cotejos restantes estarán un poco menos frías las condiciones: 8 grados Celsius en Carolina del Norte, sitio en el que Carneros de Los Ángeles visita a Panteras en Bank of America Stadium; y 5 grados Celsius en Jacksonville, Florida, lugar en el que Bills de Buffalo visita a Jaguares en EverBank Stadium.
El frío también 'juega'
Sábado
Carneros en Carolina
15:30 horas*
Bank of America Stadium
Carolina del Norte, EUA
PRONÓSTICO: Mínima: 8 grados Celsius. Máxima: 22 grados Celsius. 88% de probabilidad de lluvia. Se esperan tormentas.
Green Bay en Chicago
19:00 horas*
Soldier Field
Chicago, Illinois, EUA
PRONÓSTICO: Mínima: -4 grados Celsius. Máxima: 3 grados Celsius. 94% de probabilidad de lluvia. Más frío, con períodos de nieve y lluvia, acumulándose de una capa a un centímetro, con brisa por la tarde.
Domingo
Buffalo en Jacksonville
12:00 horas*
EverBank Stadium
Jacksonville, Florida, EUA
PRONÓSTICO: Mínima: 5 grados Celsius. Máxima: 19 grados Celsius. 60% de probabilidad de lluvia. Lluvias y llovizna temprano; mucho más frío.
San Francisco en Filadelfia
15:30 horas*
Lincoln Financial Field
Filadelfia, Pensilvania, EUA
PRONÓSTICO: Mínima: -1 grado Celsius. Máxima: 9 grados Celsius. 23% de probabilidad de lluvia. Aclarando; parcialmente nublado.
Cargadores en Nueva Inglaterra
19:00 horas*
Gillette Stadium
Foxborough, Massachusetts, EUA
PRONÓSTICO: Mínima: -3 grados Celsius. Máxima: 6 grados Celsius. 60% de probabilidad de lluvia. Lluvias y llovizna temprano; áreas de nubosidad.
Lunes
Houston en Pittsburgh
19:15 horas*
Acrisure Stadium
Pittsburgh, Pensilvania, EUA
PRONÓSTICO: Mínima: 0 grados Celsius. Máxima: 4 grados Celsius. 11% de probabilidad de lluvia. Continuará nublado; parcialmente nublado.
*Tiempo de Monterrey
