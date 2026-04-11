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Internacional

EUA e Irán inician negociaciones directas bajo tensión

Teherán condiciona avances a exigencias clave como compensaciones, control del estrecho de Ormuz y cese de ataques a sus aliados

  • 11
  • Abril
    2026

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado negociaciones directas en Pakistán en un intento por avanzar hacia un posible alto el fuego, en medio de un conflicto que suma semanas de violencia y miles de víctimas en Oriente Medio.

Sin embargo, la delegación iraní dejó en claro desde el inicio que su participación está condicionada al cumplimiento de una serie de exigencias consideradas como “líneas rojas”.

Las conversaciones, encabezadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, se desarrollan bajo un clima de desconfianza y tensión, pese a la tregua temporal de dos semanas anunciada previamente.

Irán endurece postura y marca exigencias

Durante las reuniones, Irán planteó condiciones clave para avanzar hacia un acuerdo.

Entre ellas destacan la exigencia de compensación por los daños provocados por los ataques de Estados Unidos e Israel, así como la liberación de activos financieros iraníes que permanecen congelados en el extranjero.

Además, Teherán insistió en mantener el control estratégico del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio energético mundial, y demandó el cese de ataques contra sus aliados regionales, particularmente en Líbano.

Autoridades iraníes señalaron que estas condiciones no son negociables y forman parte de un plan más amplio para poner fin al conflicto, el cual también contempla garantías firmes de que no se reanudarán las hostilidades.


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