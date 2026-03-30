Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Formato_Portada_EH_2024_11_08_T154917_011_a551048521
Finanzas

Wall Street abre en verde ante correcciones de Dow Jones

Inversionistas continúan pendientes del conflicto en Medio Oriente, debido a que el precio del petróleo intermedio de Texas superó los 100 dólares por barril

  • 30
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió en verde este lunes después de que Dow Jones remontara al entrar en territorio de corrección, después de registrar una caída acumulada de hasta el 10% con respecto al último registro.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.75% hasta 45,507 unidades
  • S&P 500: sube 0.67% hasta 6,407 unidades
  • Nasdaq: sube 0.49% hasta 21,050 unidades

Inversionistas continúan pendientes de las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, debido a que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes un 0.47%, hasta situarse de nuevo por encima de los $100 dólares por barril.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, Nasdaq perdió 2.15%, hasta las 20,948 unidades; también entró en territorio de corrección tras acumular más de 10% de pérdidas respecto a su máximo alcanzado a finales de octubre 2025.

Las subidas del inicio de la jornada las protagonizaron Salesforce, que avanzaba 2.02%; Walt Disney Co., que ganaba 1.85%; Microsoft, que sumaba un 1.18%; y Amazon, un 1.13%

American Express y JPMorgan Chase también arrancaba la jornada en verde y sus acciones subían 1.34 % y 0.89%, respectivamente.

En cambio, Caterpillar Inc. y Apple caían un 0.99 % y 0.55 %.

En otros mercados, el oro subía 1.3 %, hasta los $4,583 dólares la onza; y la plata 1.73% hasta los 71 dólares la onza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wall_street_abre_verde_d5977045b0
Wall Street abre verde tras petición de Trump por reabrir Ormuz
wall_street_abre_rojo_aranceles_trump_ue_317c2cd4cd
Wall Street cierra mixto por cierre de petróleo superior a US$100
petroleo_texas_supera_100_dolares_desde_2022_61c61aaed3
Petróleo supera $112 dólares por conflicto en Medio Oriente
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_31_171821_45c813770b
Filtran supuesta “doble vida” del esposo de Kristi Noem
Whats_App_Image_2026_03_31_at_4_03_02_PM_bd129fd730
Impulsan gastronomía para Semana Santa en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2026_03_31_at_4_00_43_PM_6d3dc485d1
Despliega Tamaulipas operativo de seguridad por Semana Santa
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
INFO_7_UNA_FOTO_4_fab45bf706
Cientos de familias disfrutan de 'La Playita de García'
publicidad
×