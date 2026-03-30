Wall Street abre en verde ante correcciones de Dow Jones

Wall Street abrió en verde este lunes después de que Dow Jones remontara al entrar en territorio de corrección, después de registrar una caída acumulada de hasta el 10% con respecto al último registro.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.75% hasta 45,507 unidades

: sube 0.75% hasta 45,507 unidades S&P 500 : sube 0.67% hasta 6,407 unidades

: sube 0.67% hasta 6,407 unidades Nasdaq: sube 0.49% hasta 21,050 unidades

Inversionistas continúan pendientes de las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, debido a que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes un 0.47%, hasta situarse de nuevo por encima de los $100 dólares por barril.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, Nasdaq perdió 2.15%, hasta las 20,948 unidades; también entró en territorio de corrección tras acumular más de 10% de pérdidas respecto a su máximo alcanzado a finales de octubre 2025.

Las subidas del inicio de la jornada las protagonizaron Salesforce, que avanzaba 2.02%; Walt Disney Co., que ganaba 1.85%; Microsoft, que sumaba un 1.18%; y Amazon, un 1.13%

American Express y JPMorgan Chase también arrancaba la jornada en verde y sus acciones subían 1.34 % y 0.89%, respectivamente.

En cambio, Caterpillar Inc. y Apple caían un 0.99 % y 0.55 %.

En otros mercados, el oro subía 1.3 %, hasta los $4,583 dólares la onza; y la plata 1.73% hasta los 71 dólares la onza.

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