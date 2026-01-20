Podcast
Finanzas

Inversión extranjera global aumentó 14% en 2025

Flujos inversionistas sobre economías en desarrollo sufrieron el retraso de la llegada de las capitales, con un monto de hasta 877,000 millones de dólares

  • 20
  • Enero
    2026

Organización de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo aseguró este martes que la inversión extranjera global ascendió a 1.6 billones de dólares en 2025.

El incremento del 140,000 millones de dólares se atribuyó a los flujos entre centros financieros globales, por lo que excluyendo éstos la inversión mundial real solo creció un 5%, según analizó la agencia de la ONU.

También advirtió de que persiste la debilidad en indicadores como el valor de las fusiones y adquisiciones al reportar una caída del 10%, mientras que la financiación internacional de proyectos hizo lo mismo tras reportar una baja del 16%.

También podría interesarte: Cae Dow Jones ante amenaza arancelaria de Trump a Europa

Aumentan flujos inversores a economías desarrolladas

De acuerdo con la agencia EFE, los flujos inversionistas hacia las economías desarrolladas aumentaron un 43%, hasta los 728,000 millones de dólares, impulsados por Europa y los grandes centros financieros.

Esto provocó que las economías en desarrollo sufrieron el retraso de la llegada de las capitales de hasta 877,000 millones de dólares.

Estas estadísticas señalaron que a inversión se concentra cada vez más en unos pocos sectores estratégicos de gran intensidad de capital, como los centros de datos, mismos que acapararon el 20% de los proyectos de la planta en 2025.

Textiles de Saltillo llegarán al International Folk Art Market en Estados Unidos

El valor de la inversión en los proyectos de semiconductores creció un 35%, mientras que se evidenció una disminución drástica en algunos sectores expuestos a aranceles como los textiles, electrónica y maquinaria.


Comentarios

