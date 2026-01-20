Inversión extranjera global aumentó 14% en 2025
Flujos inversionistas sobre economías en desarrollo sufrieron el retraso de la llegada de las capitales, con un monto de hasta 877,000 millones de dólares
- 20
-
Enero
2026
Organización de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo aseguró este martes que la inversión extranjera global ascendió a 1.6 billones de dólares en 2025.
El incremento del 140,000 millones de dólares se atribuyó a los flujos entre centros financieros globales, por lo que excluyendo éstos la inversión mundial real solo creció un 5%, según analizó la agencia de la ONU.
También advirtió de que persiste la debilidad en indicadores como el valor de las fusiones y adquisiciones al reportar una caída del 10%, mientras que la financiación internacional de proyectos hizo lo mismo tras reportar una baja del 16%.
También podría interesarte: Cae Dow Jones ante amenaza arancelaria de Trump a Europa
Aumentan flujos inversores a economías desarrolladas
De acuerdo con la agencia EFE, los flujos inversionistas hacia las economías desarrolladas aumentaron un 43%, hasta los 728,000 millones de dólares, impulsados por Europa y los grandes centros financieros.
Esto provocó que las economías en desarrollo sufrieron el retraso de la llegada de las capitales de hasta 877,000 millones de dólares.
Estas estadísticas señalaron que a inversión se concentra cada vez más en unos pocos sectores estratégicos de gran intensidad de capital, como los centros de datos, mismos que acapararon el 20% de los proyectos de la planta en 2025.
El valor de la inversión en los proyectos de semiconductores creció un 35%, mientras que se evidenció una disminución drástica en algunos sectores expuestos a aranceles como los textiles, electrónica y maquinaria.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas