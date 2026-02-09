Podcast
finanzas_obras_publicas_4540b32387
Finanzas

IP respalda Plan de Infraestructura; prevé detone empleo

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirma que estimulará un alza del empleo formal, de la productividad de la mano de obra y de la economía

  • 09
  • Febrero
    2026

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que la inversión productiva genera una expansión de la capacidad para una mayor producción y mejora la productividad, por lo que se espera un impacto positivo para la economía y el empleo. 

Dicho centro, perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destaca en su reporte semanal que el plan de infraestructura que presentó el gobierno federal, con recursos públicos y privados, permite reducir los costos de producción, comercialización y logística, beneficiando la competitividad del aparato productivo.

finanzas-obras-publicas.jpeg

En este contexto resalta que dicho plan señala que en 2026 se destinarán $722,000 millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado ($960,000 millones en inversión física), lo que representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Esto llevaría a que la inversión pública en su totalidad representara el 4.4% del PIB, lo que sin duda sería un importante impulso para detonar la inversión privada y el crecimiento económico. 

“Las bondades de la inversión pública son relevantes toda vez que beneficia a la población y detona la inversión privada”, aseveró.

finanzas-obras-publicas.jpeg

Resalta también que el "Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar" de la presidenta Claudia Sheinbaum busca concretar inversión por $5.6 billones de pesos en el periodo 2026-2030. 

Aseguró que una mayor inversión pública y privada estimulará un aumento del empleo formal, de la productividad de la mano de obra y del crecimiento económico.

finanzas-obras-publicas.jpeg

Aunque el documento enfatiza únicamente los beneficios, la implementación de un plan de esta magnitud conlleva riesgos significativos, entre ellos que la obra no pueda ser finalizada en tiempo y forma.


