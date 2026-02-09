IP respalda Plan de Infraestructura; prevé detone empleo

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que la inversión productiva genera una expansión de la capacidad para una mayor producción y mejora la productividad, por lo que se espera un impacto positivo para la economía y el empleo.

Dicho centro, perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destaca en su reporte semanal que el plan de infraestructura que presentó el gobierno federal, con recursos públicos y privados, permite reducir los costos de producción, comercialización y logística, beneficiando la competitividad del aparato productivo.

En este contexto resalta que dicho plan señala que en 2026 se destinarán $722,000 millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado ($960,000 millones en inversión física), lo que representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto llevaría a que la inversión pública en su totalidad representara el 4.4% del PIB, lo que sin duda sería un importante impulso para detonar la inversión privada y el crecimiento económico.

“Las bondades de la inversión pública son relevantes toda vez que beneficia a la población y detona la inversión privada”, aseveró.

Resalta también que el "Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar" de la presidenta Claudia Sheinbaum busca concretar inversión por $5.6 billones de pesos en el periodo 2026-2030.

Aseguró que una mayor inversión pública y privada estimulará un aumento del empleo formal, de la productividad de la mano de obra y del crecimiento económico.

Aunque el documento enfatiza únicamente los beneficios, la implementación de un plan de esta magnitud conlleva riesgos significativos, entre ellos que la obra no pueda ser finalizada en tiempo y forma.

Comentarios