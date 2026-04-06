Pide IP privilegiar libre tránsito ante bloqueos carreteros

Ante los bloqueos del sector transportista, la iniciativa privada (IP) exhortó a privilegiar el comercio libre y la continuidad de las actividades productivas, al advertir riesgos para el abasto y la estabilidad económica en el país.

De acuerdo con la Concanaco Servytur, es fundamental evitar interrupciones que perjudiquen a la población y al flujo de mercancías, por lo que hizo un llamado a privilegiar el diálogo.

"El libre tránsito es esencial para garantizar el abasto oportuno de bienes y servicios en todo el país”, señaló el organismo. Asimismo, subrayó que “cualquier afectación a las vías de comunicación impacta directamente a consumidores y empresas”.

A su vez, la Concamin enfatizó que las organizaciones firmantes no forman parte del paro nacional convocado, y reiteró su postura a favor de soluciones institucionales.

“No formamos parte de dicha iniciativa”, precisó, al tiempo que destacó que “la vía adecuada es el diálogo permanente y la coordinación con autoridades”.

Además, advirtió que frenar el autotransporte afecta directamente a las cadenas de suministro y al desarrollo económico nacional.

Por su parte, la Canacar dijo que el paro nacional está programado para este lunes 6 de abril, afectando vialidades con bloqueos y movilizaciones en carreteras estratégicas.

Indicó que las acciones iniciarían desde las primeras horas del día y podrían impactar accesos clave del país, así como corredores industriales relevantes para la distribución de mercancías.

En ese contexto, los organismos empresariales coincidieron en que, si bien el sector enfrenta retos importantes, es necesario atenderlos sin comprometer la movilidad ni el comercio.

“Es a través de las mesas de diálogo que se pueden construir soluciones efectivas”, apuntó la Concamin, mientras que la Concanaco insistió en que se debe “proteger el abasto y el libre tránsito en beneficio de la ciudadanía”.

¿Cuáles son los estados y las carreteras afectadas?

Algunos de los estados con afectaciones son Veracruz, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California.

Entre las principales carreteras impactadas se encuentran los accesos a la CDMX (México–Querétaro, México–Puebla, México–Pachuca y México–Cuernavaca), así como corredores nacionales como la Federal 45, la Federal 49, la autopista Salamanca–Celaya y la de Occidente (15D).

¿Por qué protestan?

El sector transportista señala como principales causas la inseguridad en carreteras, con robos y asaltos constantes, así como el incremento en los costos de combustible, que ha elevado significativamente sus gastos operativos.

A ello se suma la falta de garantías para trabajar de forma segura en distintas rutas del país.

También denuncian el incumplimiento de acuerdos previos con autoridades, lo que ha generado inconformidad y desconfianza en el sector.

Además, advierten que las condiciones actuales afectan la rentabilidad de su actividad, provocan retrasos en entregas y complican la logística de distribución.

En ese sentido, los transportistas sostienen que estas problemáticas no solo impactan a los operadores, sino que también repercuten en toda la cadena productiva, desde proveedores hasta consumidores finales, al encarecer y retrasar el traslado de mercancías en distintas regiones del país.

Comentarios