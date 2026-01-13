Afirma IP que diálogo es la ruta correcta en relación México-EUA

El sector privado del país aseguró que el diálogo es la ruta correcta dentro de la relación México-Estados Unidos.

En este contexto, solicitaron a los gobiernos de ambos países fortalecer su relación y dar certidumbre a las empresas.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), reconoció la llamada de este lunes entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump como una vía institucional para mantener la coordinación en seguridad, comercio e inversiones, con respeto mutuo.

Y es que, advierte, elevar la tensión impacta inversión, turismo y cadenas de suministro; ofrece al sector productivo como interlocutor para sostener estabilidad y legalidad.

“La ruta correcta es el diálogo institucional y la cooperación con reglas claras, sin vulnerar la soberanía nacional".

"Como presidente de Concanaco-Servytur, respaldo que la relación bilateral se conduzca con respeto mutuo. La cooperación sí da resultados, pero debe ser coordinación sin subordinación, sin acciones unilaterales y con certeza para quienes generan empleo, especialmente las empresas y negocios familiares”, señaló el líder del sector comercio, servicios y turismo.

De igual manera, destacó que, tras la llamada, la presidenta Sheinbaum reiteró públicamente que una intervención militar de Estados Unidos en México no es necesaria y quedó descartada, manteniendo la colaboración en un marco de soberanía.

Aunado a ello, en su postura, el organismo privado reiteró su disposición para actuar como interlocutor confiable entre el sector productivo y las autoridades, impulsando soluciones que fortalezcan la seguridad y la prosperidad compartida, con pleno respeto a la soberanía de México.

