Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_12_at_11_45_29_PM_c492ae387c
Finanzas

Afirma IP que diálogo es la ruta correcta en relación México-EUA

En su llamado al gobierno federal, los integrantes de la iniciativa privada además solicitaron ofrecer una mayor certidumbre sobre todo para empresas familiares

  • 13
  • Enero
    2026

El sector privado del país aseguró que el diálogo es la ruta correcta dentro de la relación México-Estados Unidos.

En este contexto, solicitaron a los gobiernos de ambos países fortalecer su relación y dar certidumbre a las empresas. 

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), reconoció la llamada de este lunes entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump como una vía institucional para mantener la coordinación en seguridad, comercio e inversiones, con respeto mutuo. 

Y es que, advierte, elevar la tensión impacta inversión, turismo y cadenas de suministro; ofrece al sector productivo como interlocutor para sostener estabilidad y legalidad. 

“La ruta correcta es el diálogo institucional y la cooperación con reglas claras, sin vulnerar la soberanía nacional". 

"Como presidente de Concanaco-Servytur, respaldo que la relación bilateral se conduzca con respeto mutuo. La cooperación sí da resultados, pero debe ser coordinación sin subordinación, sin acciones unilaterales y con certeza para quienes generan empleo, especialmente las empresas y negocios familiares”, señaló el líder del sector comercio, servicios y turismo.

De igual manera, destacó que, tras la llamada, la presidenta Sheinbaum reiteró públicamente que una intervención militar de Estados Unidos en México no es necesaria y quedó descartada, manteniendo la colaboración en un marco de soberanía.

Aunado a ello, en su postura, el organismo privado reiteró su disposición para actuar como interlocutor confiable entre el sector productivo y las autoridades, impulsando soluciones que fortalezcan la seguridad y la prosperidad compartida, con pleno respeto a la soberanía de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5fc10d40_d5ce_41fa_8a6a_0565823c0683_cefba7e751
Reconocen a 22 policías por su labor en San Pedro
suspende_bundesliga_hamburgo_leverkusen_4cb0a03700
Cancelan partido en Alemania tras detectar riesgos en estadio
AP_26013436660034_34851ccba4
Más de 2 mil muertos dejan protestas en Irán, según activistas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T132719_739_691b25ddb8
Detienen a operadores clave del CJNG en Jalisco y Nayarit
5fc10d40_d5ce_41fa_8a6a_0565823c0683_cefba7e751
Reconocen a 22 policías por su labor en San Pedro
sinaloa_metanfetamina_decomiso_80ff5a7bb1
Incautan laboratorio en Sinaloa; producía $66 millones en drogas
publicidad

Más Vistas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×