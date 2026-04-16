Confirma Ebrard reunión con representante comercial de EUA

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará México el lunes 20 de abril.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que esta visita forma parte de la segunda ronda de conversaciones bilaterales sobre el T-MEC, luego de que el primer encuentro se realizara en Washington durante marzo.

“Ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones en México”, explicó Ebrard.

Agenda centrada en sectores estratégicos

Durante su estancia, que iniciará el domingo por la noche y concluirá el martes por la mañana, Greer sostendrá reuniones técnicas a lo largo de todo el lunes con autoridades mexicanas.

Los temas a discutir incluyen sectores clave para la relación comercial: acero, aluminio, industria automotriz y agropecuaria, además de reglas de origen y coordinación de políticas comerciales.

“Vamos a revisar sector por sector las cosas que nos importan y nos interesan”, subrayó el titular de Economía.

También se abordará la estrategia de sustitución de importaciones, uno de los ejes impulsados por el gobierno mexicano para fortalecer la producción nacional.

Encuentro con Sheinbaum y empresarios

El secretario adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al funcionario estadounidense como parte de su agenda institucional.

Además, representantes del sector privado mexicano tendrán la oportunidad de participar en los diálogos y plantear directamente sus preocupaciones y propuestas.

“Varios sectores de nuestras industrias tendrán la oportunidad de plantear directamente sus puntos de vista”, indicó.

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