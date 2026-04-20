Se reunirá Gobierno con representante comercial de EUA por T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá este lunes una reunión en Palacio Nacional con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como parte de los trabajos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se prevé que el funcionario estadounidense llegue poco antes de las 10:00 horas al recinto histórico, acompañado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para participar en una agenda enfocada en el fortalecimiento de los acuerdos comerciales entre ambas naciones.

Encuentro clave para el tratado comercial

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó la visita del funcionario de Washington y explicó el contexto de la reunión.

“Hoy viene el representante (comercial) de Estados Unidos, llegó el día de ayer… del área de Estados Unidos para ver todos los tratados comerciales”, señaló.

Sheinbaum detalló que este encuentro forma parte de un proceso continuo de diálogo entre ambos países, tras reuniones previas realizadas en territorio estadounidense.

“Viene él, su equipo, como parte de los trabajos de la revisión del T-MEC. Se hicieron reuniones en Washington y ahora vienen para acá”, indicó.

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Diferencias en la estructura comercial de EUA

También aclaró que la oficina encabezada por Greer tiene funciones específicas distintas a las de otras dependencias estadounidenses.

“Es distinto a la Secretaría de Comercio, es la representación comercial de los Estados Unidos”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener una coordinación directa con esta instancia para abordar los temas relacionados con tratados internacionales.

Trabajo conjunto con la Secretaría de Economía

Tras el encuentro con la titular del Ejecutivo, el equipo estadounidense continuará su agenda en México con reuniones técnicas junto a la Secretaría de Economía.

“Los voy a recibir a las 10 de la mañana y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía”, finalizó.

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