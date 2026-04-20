Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
jamieson_greer_sheinbaum_41f1668069
Nacional

Se reunirá Gobierno con representante comercial de EUA por T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para revisar el T-MEC

  • 20
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá este lunes una reunión en Palacio Nacional con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como parte de los trabajos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se prevé que el funcionario estadounidense llegue poco antes de las 10:00 horas al recinto histórico, acompañado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para participar en una agenda enfocada en el fortalecimiento de los acuerdos comerciales entre ambas naciones.

Encuentro clave para el tratado comercial

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó la visita del funcionario de Washington y explicó el contexto de la reunión.

“Hoy viene el representante (comercial) de Estados Unidos, llegó el día de ayer… del área de Estados Unidos para ver todos los tratados comerciales”, señaló.

Sheinbaum detalló que este encuentro forma parte de un proceso continuo de diálogo entre ambos países, tras reuniones previas realizadas en territorio estadounidense.

“Viene él, su equipo, como parte de los trabajos de la revisión del T-MEC. Se hicieron reuniones en Washington y ahora vienen para acá”, indicó.

Lee la nota completa: Recibe Ebrard a Jamieson Greer previo a revisión del T-MEC

Diferencias en la estructura comercial de EUA

También aclaró que la oficina encabezada por Greer tiene funciones específicas distintas a las de otras dependencias estadounidenses.

“Es distinto a la Secretaría de Comercio, es la representación comercial de los Estados Unidos”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener una coordinación directa con esta instancia para abordar los temas relacionados con tratados internacionales.

Trabajo conjunto con la Secretaría de Economía

Tras el encuentro con la titular del Ejecutivo, el equipo estadounidense continuará su agenda en México con reuniones técnicas junto a la Secretaría de Economía.

“Los voy a recibir a las 10 de la mañana y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía”, finalizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_ue_ultiman_detalles_previo_acuerdo_global_c3194e90e3
México y UE ultiman detalles previo al Acuerdo Global Modernizado
sheinbaum_onu_681ee9e6bf
Confirman reunión con Alto Comisionado de ONU en Palacio Nacional
sheinbaum_concluye_con_exito_gira_por_espana_8958276b9b
Sheinbaum estrecha lazos con exitosa visita de trabajo a España
publicidad

Últimas Noticias

teotihuacan_audio_agresor_5bee5a86c4
Así amenazó atacante con sacrificar rehenes en Teotihuacán
Whats_App_Image_2026_04_21_at_4_53_58_PM_55e69b709d
Gobierno expone causas de la mortalidad de peces en Tamaulipas
Adrian_de_la_Garza_5c846c638f
Capacitará Monterrey en atención a turistas rumbo al Mundial
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×