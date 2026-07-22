La Gran Escapada 2026 supera $44,000 millones en derrama

La campaña alcanzó 280 millones de impactos en medios de comunicación y plataformas digitales, y el 70% de las promociones disponibles

La Secretaría de Turismo anunció que La Gran Escapada 2026 acumuló este miércoles una derrama económica de $44,000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 10% con respecto al 2025.

Entre el 18 y el 21 de junio, se reunieron a 6,577 establecimientos que pusieron a disposición sus servicios para ofrecer más de 114,000 experiencias turísticas, con el objetivo de fortalecer el consumo interno y promover la riqueza cultural, gastronómica, natural e histórica.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que La Gran Escapada se ha consolidado como una plataforma que acerca a las familias mexicanas a los diversos destinos turísticos.

"La Gran Escapada confirma que el turismo es una herramienta para generar Prosperidad Compartida. Más allá de las promociones, esta estrategia permite que más familias recorran México, descubran la grandeza de nuestros destinos y, al mismo tiempo, fortalezcan la economía de miles de comunidades y negocios locales", expresó.

CONCANACO SERVYTUR resalta coordinación entre Gobierno y empresarios

Por su parte, el presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que esto demuestra la coordinación entre la administración federal y el sector empresarial; el turismo se convierte en una herramienta de prosperidad compartida.

Asimismo, precisaron que 65% de los establecimientos recomendaría participar nuevamente en La Gran Escapada.

La campaña alcanzó 280 millones de impactos en medios de comunicación y plataformas digitales, y el 70% de las promociones estuvieron disponibles tanto en canales físicos como digitales.

Por su parte, el presidente de ASETUR, Roberto Monroy García, reiteró la relevancia de que todas las entidades se sumen a la iniciativa con el fin de impulsar el turismo en los destinos y generar derrama económica en beneficio de las familias que dependen de esta actividad.