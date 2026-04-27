Magnicharters sigue sin volar y de los dueños... ¡ni sus luces!

Luego de que Magnicharters anunció la suspensión de sus operaciones por dos semanas, la empresa no ha retomado vuelos ni ha emitido una postura adicional, manteniéndose en silencio tras haber vencido el plazo este sábado 25 de abril.

El pasado 11 de abril, la aerolínea informó mediante un comunicado que detendría sus vuelos programados debido a “problemas logísticos”.

Desde ese momento comenzaron las cancelaciones de itinerarios, afectando principalmente rutas turísticas desde Monterrey y Ciudad de México hacia destinos como Cancún, Puerto Vallarta, Huatulco y La Habana.

En los días posteriores, comenzaron a surgir los primeros señalamientos sobre su situación operativa.

El 16 de abril, El Horizonte publicó que la compañía operaba con un Certificado de Operador Aéreo (AOC) vencido desde octubre de 2024, lo que encendió alertas en el sector aeronáutico por posibles irregularidades en su funcionamiento.

Conforme avanzó la semana, autoridades federales a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) advirtieron que la empresa debía solventar observaciones financieras y operativas o enfrentaría la posible revocación de su concesión, lo que implicaría el cese definitivo de sus operaciones.

Al mismo tiempo, la afectación a usuarios se hizo más evidente.

El titular de la Profeco, César Iván Escalante, informó: “Tenemos 34 vuelos cancelados y tenemos el cálculo de unas 2,000 personas afectadas”, en su mayoría turistas que viajaban hacia destinos de playa.

La dependencia ha brindado más de 500 asesorías a consumidores, en medio de dificultades para gestionar reembolsos, oficinas cerradas y falta de atención por parte de la aerolínea.

Este escenario se da en medio de un deterioro previo en la empresa.

Reportes del sector ya advertían una caída superior al 50% en su flujo de pasajeros en el último lustro, además de señalamientos por adeudos cercanos a $150 millones de pesos y versiones sobre la situación de sus propietarios.

Es así como hasta este sábado ya se cumplió el plazo anunciado por la aerolínea sin que se reanudaran operaciones.

Hoy, a más de dos semanas del anuncio inicial, Magnicharters permanece sin actividad y sin comunicación pública, dejando en incertidumbre su futuro y el de miles de usuarios.

Origen y propietarios de la aerolínea

El proyecto empresarial comenzó en 1984, impulsado por Augusto Bojórquez y Luis Bojórquez Maza, quienes fundaron Magnitur, una agencia enfocada en paquetes turísticos, logrando posicionarse rápidamente.

Magnicharters forma parte de Grupo Aéreo Monterrey y fue fundada por la familia Bojórquez como una extensión de dicha agencia, en 1994.

Con base en Monterrey, la compañía se especializó en vuelos chárter hacia destinos turísticos nacionales.

No obstante, en años recientes enfrentó una caída sostenida en su número de pasajeros, problemas financieros y señalamientos por adeudos millonarios, elementos que hoy contextualizan la crisis que atraviesa.

Magnicharters cargaba 'negro historial' desde 2008

Tras la suspensión de operaciones de Magnicharters, salió a la luz un antecedente que evidencia que la aerolínea ya arrastraba problemas desde hace más de 15 años.

En 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), determinó suspender sus operaciones al considerar que la empresa no ofrecía garantías suficientes de seguridad para los usuarios, otorgándole un plazo de hasta 90 días para corregir irregularidades.

En ese momento, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) señaló que la afectación fue acotada debido a que Magnicharters no operaba rutas exclusivas.

La aerolínea volaba en 16 rutas desde aeropuertos como Monterrey, Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, pero su participación en el tráfico total era de apenas 1.8% entre enero y mayo de ese año, lo que permitió que otras compañías absorbieran la demanda sin mayores complicaciones.

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