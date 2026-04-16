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Finanzas

Operaba Magnicharters con certificado vencido desde 2024

El certificado fue expedido el 29 de septiembre de 2022 y tenía validez únicamente hasta el 1 de octubre de 2024, de acuerdo con el INIJA

  • 16
  • Abril
    2026

Hasta antes de suspender sus operaciones el pasado 11 de abril, Magnicharters operaba con un certificado vencido desde 2024, informó el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA).

De acuerdo con lo reportado por dicho instituto, la aerolínea no renovó durante dos años continuos el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), el cual es requisito indispensable para que cualquier empresa pueda prestar servicios aéreos en el país.

Detalló que el AOC fue expedido el 29 de septiembre de 2022 y tenía validez únicamente hasta el 1 de octubre de 2024; sin embargo, la aerolínea continuó sus operaciones sin contar con ese documento vigente.

“A la fecha, no hay enmienda alguna o prórroga al mismo, informado por la autoridad”, señaló INIJA en el documento.

Este miércoles, El Horizonte publicó que la concesión de la aerolínea Magnicharters está en riesgo.

Y es que, a través de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dio a conocer que otorgó a la compañía un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos financieros detectados durante una verificación.

Por medio de dicho documento explicó que, de no presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y no acredite una solvencia financiera necesaria, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y el Certificado de Operador Aéreo.

Eso implicaría “el cese permanente de sus operaciones comerciales”, indicó la SICT.

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En el desglose explicó que, el pasado 11 de abril, Magnicharters dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenía programados para las dos semanas posteriores.

Como referencia, mencionó que desde enero, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa a la aerolínea, de acuerdo con el Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, tras la que se identificaron y notificaron hallazgos.

En esa verificación se aclaró que la aerolínea cumplía con todas las medidas de seguridad operacionales para seguir prestando el servicio; no obstante, se solicitó resolver observaciones en materia financiera.

Quejas al alza

Magnicharters sigue sin dar detalles de la suspensión de vuelos que aplicó desde el sábado argumentando “problemas logísticos”; sin embargo, desde ese día y hasta la fecha, las quejas contra la aerolínea siguen en ascenso.

La Profeco dio a conocer que hasta el momento se han atendido 156 llamadas mediante el Teléfono del Consumidor, recibido 28 quejas mediante correo electrónico y 21 quejas interpuestas en oficinas centrales de la Profeco y Oficinas de Defensa del Consumidor.

Además, desde el 11 de abril, personal de la dependencia ha dado más de 240 asesorías.


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